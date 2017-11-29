Определились тридцать лучших идей ”Охоты за умами”

На выходных жюри конкурса ”Охота за умами” из ста лучших бизнес-идей выбрало тридцать идей, которые прошли в следующий тур. Среди тридцати лучших тринадцать идей из Тартумаа, девять из Таллинна и пять из Харьюмаа. Из Йыгевамаа, Ляэнемаа и Пярнумаа в следующий тур прошло по одной идее из каждого уезда, сообщается в пресс-релизе.

По словам Ало Иваска, председателя правления Фонда развития предпринимательства (EAS), организации-инициатора конкурса ”Охота за умами”, уровень представляемых на конкурс идей растет с каждым годом.

”Прошедшие в следующий тур идеи вполне зрелые и многие из них представляют собой готовые к использованию продукты или услуги”, — сказал Иваск. — ”Мне приятно, что многие команды, которые участвовали в предыдущие года, решили принять участие и в этом году, и многие из них прошли в топ тридцать. Можно отметить и то, что в конкурсе участвует несколько идей, способствующих развитию э-государства — приложение Mullaproov упрощает для земледельцев подачу отчётов о пробах почвы и FoodDoc станет в будущем незаменимым помощником для производителей еды при составлении плана самоконтроля”.

Руководитель стратегического направления балтийского дивизиона SEB Андра Алтоа выразил удовлетворение от того, что многие идеи решают социальные и общественно важные узкие места. Среди прошедших дальше были сильные международные команды, где были тесно переплетены профессиональные знания и научные работы и разработки.

”Идеи социального предпринимательства направлены на решение реальных и нужных с точки зрения общества проблем. В менторскую программу ”Охоты за умами” прошли четыре идеи социального предпринимательства — CareMate, HopeHolders, инженерные комплекты Makerlab и Triumf Gamification, которые все сосредоточены на различных проблемах общества и различных целевых группах”, — сказал Алтоа.

CareMate соединяет людей с особыми потребностями с работниками по уходу, HopeHolders — это интернет-среда, где человек, у которого в жизни сложный момент или тупиковая ситуация, может быстро получить помощь, инженерные комплекты Makerlab развивают у школьников практические навыки при помощи готовых к использованию строительных комплектов, Triumf Gamification предлагает психологическую поддержку больным раком детям через игровое приложение, где дети смогут перевоплотиться в супергероев.

Руководитель отдела по развитию продуктов Elisa Майлийс Плооманн сказала, что помимо идеи для жюри была важна команда, стоящая за ней.

”Идея может со временем измениться, но ей жизнеспособность обеспечивает работающая команда. В прошлом году Elisa стала сотрудничать с проектом MARKUS от участника ”Охоты за умами” Mindtitan. И хотя их идея сильно изменилась, наше сотрудничество продолжается и сегодня именно благодаря их сильной команде. Все тридцать прошедших дальше проектов представляли собой уже хорошо сработавшиеся команды, между которыми несомненно будет острая конкуренция в борьбе за победу”, — сказала Плооманн.

Среди прошедших в следующий тур идей, 9 представляют сферу информационных и коммуникационных технологий, 7 производство и дизайн, 4 социальное предпринимательство, 6 энергетику и окружающую среду, 2 креативную экономику, 1 здоровье и биомедицину и 1 туризм и сферу услуг.

Инициатором крупнейшего конкурса бизнес-идей является EAS, партнером — SEB и крупным спонсором — Elisa. Также конкурс ”Охота за умами” поддерживают Elering, Levira, Tehnopol, адвокатское бюроTriniti, Ülemiste City, волость Харку, волость Хийу, город Пярну, волость Сауэ, город Таллинн, город Тарту, волость Виймси и союз самоуправлений Вырумаа. Проведение конкурса ”Охота за умами” финансируется из средств Европейского фонда ЕС по региональному развитию EAS.

С идеями, прошедшими в топ 30 можно ознакомиться на сайте www.ajujaht.ee.