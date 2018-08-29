29.08.2018, 18:30

Определились номинанты на премию ”Учитель года 2018”


rus.delfi.ee
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FotoFoto: Ester Vaitmaa

Сегодня, 29 августа, на приёме для руководителей образовательных учреждений, посвящённом 100-летию Эстонской Республики, министр образования и науки Майлис Репс огласила номинантов на премию ”Учитель года 2018”. Имена лауреатов объявят 14 октября на гала-церемонии ”Учитель года”, сообщает Министерство образования и науки.

На гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит” работников образования наградят премиями, на которые впервые в истории конкурса выделено в общей сложности более 155 000 евро. Начиная с этого года в соответствии с распоряжением Правительства Республики будет ежегодно присуждаться одна государственная ”Премия за пожизненный вклад в образование” и до девяти премий года. Размер государственной ”Премии за пожизненный вклад в образование” составляет 65 000 евро, премии года — 10 000 евро.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, профессия учителя заслуживает самых высоких оценок, поскольку учитель выполняет важнейшие задачи: ”Я очень рада, что теперь мы присуждаем государственные премии представителям одной из самых важных и нужных профессий — учителям. Я призываю молодых людей, которые только начинают свой путь и стоят перед выбором профессии, а также их родителей, которые желают совершить поворот в своей карьере, выбирать профессию учителя. Это именно тот выбор, с которым невозможно ошибиться, ведь девиз Министерства образования и науки звучит так: Счастью нужно учиться!”.

Номинанты заключительного тура конкурса ”Учитель года 2018” определились в результате длительных обсуждений государственной комиссии. Номинанты были выбраны в 11 категориях.

Номинанты в категории ”Преподаватель университета”:

Хилкка Хийоп из Эстонской художественной академии
Агда Грахв из Вильяндиской академии культуры Тартуского университета
Мерле Колга из Тартуской высшей школы здравоохранения

Номинанты в категории ”Руководитель учебного заведения”:

Юлле Эрнитс из Таллиннской высшей школы здравоохранения
Кристи Ариа из Тартуской международной школы
Антти Лейгри из Паладеской основной школы

Номинанты в категории ”Классный руководитель”:

Юлиа Мяги из Раквереской гимназии
Эдит Маазик из Кохилаской гимназии
Кади-Ли Яансалу из Пыльтсамааской общей гимназии

Номинанты в категории ”Преподаватель профессионального учебного заведения”:

Мерит Каризе из Курессаареского профессионального училища
Кая Пийрфельдт из Ярвамааского центра профессионального образования
Меэта Хейнасте из Таллиннского строительного училища

Номинанты в категории ”Классный руководитель”:

Малле Магер из Гимназии Винни-Паюсти
Айра Раху из Средней школы Хяэдемеэсте
Илотана Хаален из Таллиннской гимназии Кристийне

Номинанты в категории ”Воспитатель детского сада”:

Сирье Аовеэр из Пярнуского детского сада ”Pillerpall”
Светлана Астахова из Нарвского детского сада ”Põngerjas”
Биргитта Тинтс из Таллиннского детского сада ”Tammetõru”

Номинанты в категории ”Учитель гимназии”:

Кайа Тамм из Пыльваской гимназии
Эркки Темпель из Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака
Виллу Рая из Таллиннской реальной школы

Номинанты в категории ”Учитель-предметник основной школы”:

Прийт Пенса из Тартуской школы Веэрику
Март Сообик из Таллиннской 21-ой школы
Гейл Сийм из Эльваской гимназии

Номинанты в категории ”Опорный специалист”:

Эева Лаул из Таллиннской 32-ой школы
Инга Брин из Тартуской школы Хийе
Ынне Наарис из Валгамааского центра Rajaleidja

Номинанты в категории ”Друг образования”:

Предприниматель Янно Азер
Руть Грюнтал из Kohila Vineer OÜ
Паламузеские пожарники из Паламузеской добровольной спасательной команды

Номинанты в категории ”Достижение года в учебном заведении”:

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Победители будут определены 14 октября на гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит”. Организаторами торжественного мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников образования Эстонии.

Юри Ратас: вклад работников сферы образования в формирование будущего страны неоценим

По словам премьер-министра Юри Ратаса, профессия учителя и директора школы означает порой десятилетия диалогов со своими учениками и коллегами, а также огромный вклад и самосовершенствование. Учителя, со всей душой выполняющие свою работу, остаются в памяти на всю оставшуюся жизнь, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Сегодня премьер-министр выступил с приветственной речью на торжественном приеме министра образования и науки Майлис Репс во дворцовом парке Маарьямяги, где праздновалось 100-летие Министерства образования и науки, юбилей Эстонской Республики, а также были оглашены номинанты конкурса на звание ”Учителя года”.

”Невозможно переоценить роль школьного учителя в формировании будущего молодежи, а следовательно, и нашего будущего, поскольку мысли и поступки педагогов сопровождают сотни и тысячи людей на протяжении всего их жизненного пути. Хочу отблагодарить и воздать должное всем учителям, которые от всего сердца делятся со своими учениками премудростями и формируют их ценностные ориентации”, — сказал Ратас.

Премьер-министр напомнил слова Тоомаса Юргенстайна, многие годы проработавшего педагогом, а ныне являющегося членом Рийгикогу, — человек сферы образования является человеком диалога. ”Нам редко везет в жизни знать истинную правду. И именно обмен мнениями помогает нам двигаться вперед в направлении истины и в конце беседы получить нечто гораздо более значимое, чем раньше. Поэтому министерством нельзя управлять и развивать его, лишь досконально разбираясь в сфере своей компетенции, для этого нужно еще и с людьми разговаривать. Государство не может существовать и процветать без народа, с которым необходимо советоваться. Учитель должен воспитывать и вдохновлять своих учеников, но без диалога не будет вдохновения”, — добавил премьер-министр.

”По случаю нового учебного года хотелось бы пожелать всем педагогам и работникам сферы образования такого же рвения в работе, а также радости в их благодарном труде”, — подытожил Юри Ратас.

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