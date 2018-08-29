Определились номинанты на премию ”Учитель года 2018”

Номинанты в категории ”Руководитель учебного заведения”:
Юлле Эрнитс из Таллиннской высшей школы здравоохранения
Кристи Ариа из Тартуской международной школы
Антти Лейгри из Паладеской основной школы
Номинанты в категории ”Классный руководитель”:
Юлиа Мяги из Раквереской гимназии
Эдит Маазик из Кохилаской гимназии
Кади-Ли Яансалу из Пыльтсамааской общей гимназии
Номинанты в категории ”Преподаватель профессионального учебного заведения”:
Мерит Каризе из Курессаареского профессионального училища
Кая Пийрфельдт из Ярвамааского центра профессионального образования
Меэта Хейнасте из Таллиннского строительного училища
Номинанты в категории ”Классный руководитель”:
Малле Магер из Гимназии Винни-Паюсти
Айра Раху из Средней школы Хяэдемеэсте
Илотана Хаален из Таллиннской гимназии Кристийне
Номинанты в категории ”Воспитатель детского сада”:
Сирье Аовеэр из Пярнуского детского сада ”Pillerpall”
Светлана Астахова из Нарвского детского сада ”Põngerjas”
Биргитта Тинтс из Таллиннского детского сада ”Tammetõru”
Номинанты в категории ”Учитель гимназии”:
Кайа Тамм из Пыльваской гимназии
Эркки Темпель из Пярнуской гуманитарной гимназии Сютевака
Виллу Рая из Таллиннской реальной школы
Номинанты в категории ”Учитель-предметник основной школы”:
Прийт Пенса из Тартуской школы Веэрику
Март Сообик из Таллиннской 21-ой школы
Гейл Сийм из Эльваской гимназии
Номинанты в категории ”Опорный специалист”:
Эева Лаул из Таллиннской 32-ой школы
Инга Брин из Тартуской школы Хийе
Ынне Наарис из Валгамааского центра Rajaleidja
Номинанты в категории ”Друг образования”:
Предприниматель Янно Азер
Руть Грюнтал из Kohila Vineer OÜ
Паламузеские пожарники из Паламузеской добровольной спасательной команды
Номинанты в категории ”Достижение года в учебном заведении”:
Ночной певческий праздник EV100 (Таллиннская 32-ая школа)
Совместные уроки в Тартуской музыкальной школе им. Х. Эллера и Тартуской гимназии Я. Поска (Хельмер Йыги и Кадри Лейватегия)
Фестиваль научных театров школ Эстонии (Аве Витсут и её коллектив, Вильяндиская гимназия)
Победители будут определены 14 октября на гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит”. Организаторами торжественного мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников образования Эстонии.
Юри Ратас: вклад работников сферы образования в формирование будущего страны неоценим
По словам премьер-министра Юри Ратаса, профессия учителя и директора школы означает порой десятилетия диалогов со своими учениками и коллегами, а также огромный вклад и самосовершенствование. Учителя, со всей душой выполняющие свою работу, остаются в памяти на всю оставшуюся жизнь, сообщает коммуникационное бюро правительства.
Сегодня премьер-министр выступил с приветственной речью на торжественном приеме министра образования и науки Майлис Репс во дворцовом парке Маарьямяги, где праздновалось 100-летие Министерства образования и науки, юбилей Эстонской Республики, а также были оглашены номинанты конкурса на звание ”Учителя года”.
”Невозможно переоценить роль школьного учителя в формировании будущего молодежи, а следовательно, и нашего будущего, поскольку мысли и поступки педагогов сопровождают сотни и тысячи людей на протяжении всего их жизненного пути. Хочу отблагодарить и воздать должное всем учителям, которые от всего сердца делятся со своими учениками премудростями и формируют их ценностные ориентации”, — сказал Ратас.
Премьер-министр напомнил слова Тоомаса Юргенстайна, многие годы проработавшего педагогом, а ныне являющегося членом Рийгикогу, — человек сферы образования является человеком диалога. ”Нам редко везет в жизни знать истинную правду. И именно обмен мнениями помогает нам двигаться вперед в направлении истины и в конце беседы получить нечто гораздо более значимое, чем раньше. Поэтому министерством нельзя управлять и развивать его, лишь досконально разбираясь в сфере своей компетенции, для этого нужно еще и с людьми разговаривать. Государство не может существовать и процветать без народа, с которым необходимо советоваться. Учитель должен воспитывать и вдохновлять своих учеников, но без диалога не будет вдохновения”, — добавил премьер-министр.