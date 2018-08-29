Определились номинанты на премию ”Учитель года 2018”

На гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит” работников образования наградят премиями, на которые впервые в истории конкурса выделено в общей сложности более 155 000 евро. Начиная с этого года в соответствии с распоряжением Правительства Республики будет ежегодно присуждаться одна государственная ”Премия за пожизненный вклад в образование” и до девяти премий года. Размер государственной ”Премии за пожизненный вклад в образование” составляет 65 000 евро, премии года — 10 000 евро.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, профессия учителя заслуживает самых высоких оценок, поскольку учитель выполняет важнейшие задачи: ”Я очень рада, что теперь мы присуждаем государственные премии представителям одной из самых важных и нужных профессий — учителям. Я призываю молодых людей, которые только начинают свой путь и стоят перед выбором профессии, а также их родителей, которые желают совершить поворот в своей карьере, выбирать профессию учителя. Это именно тот выбор, с которым невозможно ошибиться, ведь девиз Министерства образования и науки звучит так: Счастью нужно учиться!”.

Номинанты заключительного тура конкурса ”Учитель года 2018” определились в результате длительных обсуждений государственной комиссии. Номинанты были выбраны в 11 категориях.

Номинанты в категории ”Преподаватель университета”:

Хилкка Хийоп из Эстонской художественной академии

Агда Грахв из Вильяндиской академии культуры Тартуского университета

Мерле Колга из Тартуской высшей школы здравоохранения