Определились лауреаты государственной Премии за дело всей жизни в области культуры

Союз писателей Эстонии отмечает в своем представлении, что Вийви Луйк является одной из наиболее важных и выдающихся писательниц в Эстонии. "Кроме неизменно ценного прозаического и поэтического творчества она продолжает вносить вклад в решение ключевых проблем эстонского общества, будучи лучшим примером социально активного интеллектуала", — отмечается в представлении. Второй представитель, Таллиннский университет добавил, что в произведениях Вийви Луйк присутствует масштаб вечности, возвышение над временем и пространством, острое видение связей в мире, великая душа писателя. Центр литературы им. Ундера и Тугласа Эстонской академии наук подчеркнул, что творчество Вийви Луйк оказало влияние на всю эстонскую культуру, а появление ее новых произведений зачастую становилось знаковыми событиями.

Фред Юсси, согласно представлению журнала Akadeemia, своим творчеством, которое насчитывает многие десятилетия, вдохновил людей Эстонии на то, чтобы понимать и ценить ценность своей природы, своей жилой среды. Он смог показать наши сильные стороны, его суггестивная манера привлекает к нему слушателей и читателей. "Мы все любим Фреда Юсси. И через него мы научились любить и Эстонию", — сказано в представлении. Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация отметила, что в Эстонии очень много людей, которые могут сказать, что Фред Юсси, человек на перепутье природы и культуры, — один из тех, кто оказал наиболее сильное влияние на их духовную жизнь. "Мировой мыслитель, который подарил нам мудрость и восхищение жизнью. Один из великих нашего времени", — было добавлено в представлении телерадиовещательной компании.

Государственная премия за дело всей жизни в области культуры в размере 64 000 евро вручается за долгосрочную выдающуюся творческую деятельность. Каждый год выдается три премии за дело всей жизни.

Выдается пять государственных ежегодных премий в области культуры. В этом году их будут удостоены Кристьян Суйтс за сценическое, световое и видеооформление, а также оформление выставок и концертов, Грета Коппель за выставку "Михель Зиттов. Эстонский живописец при дворах Европы" и книгу, также Юхан Рохтла, Койт Оялийв, Джоэль Копли и Эйк Херманн за архитектурное решение нового здания Эстонской академии художеств, а также хореограф Ольга Привис и художник Марко Мяэтамм за выдающуюся творческую деятельность в прошлом году.

Размер одной ежегодной премии составляет 9600 евро.

Премии в области культуры за дело всей жизни, а также ежегодные премии будут торжественно вручены лауреатам накануне 101-летия Эстонской Республики, 24 февраля в 13:30 в зале Эстонской академии наук вместе с государственными премиями в области спорта, науки, а также Языковой премией Фердинанда Йоханна Видеманна.