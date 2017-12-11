Определились финалисты конкурса юбилейного торта ЭР100

10 декабря в рамках конкурса юбилейного торта ЭР100 было отобрано 10 лучших рецептов, из числа которых будет выбран рецепт торта, который попадет на президентский прием в честь столетия Эстонской Республики. Юбилейный торт будет выбран 31 декабря на праздничном мероприятии на площади Вабадузе ”В юбилейный год на все сто”, которое будет транслироваться в прямом эфире канала ETV.

”Поскольку требования конкурса были достаточно высокие, то и выбрать лучшие из поступивших на конкурс 66 рецептов было нелегко”, — сказал шеф-повар Канцелярии президента Тайго Лепик. ”Каждый из членов жюри должен был выбрать из всех представленных на конкурс рецептов 20 наиболее понравившихся, сравнивая их и было принято решение о финалистах”, — добавил Лепик.

”Впервые на конкурс свои работы представили многие признанные кондитеры и повара, кулинары с разными родными языками и некоторые школьники”, — сказала руководитель портала Nami-Nami Пилле Петерсоо. ”Члены жюри попытались отобрать в финал по возможности разные торты. К сожалению, несколько очень сильных работ не достигло финишной черты просто по причине своей сложности или обилия деталей”, — признала Петерсоо.

В финал конкурса юбилейного торта Эстонии прошли следующие мастера: Кристель Ведади, Марью Мянник, Хелен Элла, Эве Кангур, Леэ Пиуз, Силле Вади, Марис Меус, Тийа Кыргесаар, Кааре Сова и Кристи Ребане.

В жюри конкурса вошли Тайго Лепик (Канцелярия Президента Республики), Кадри Рейнах (Кондитер года 2017), Эха Мартма (Таллиннская школа обслуживания), Пилле Петерсоо (портал Nami-Nami), Маарья-Лийза Соэ (ЭР100), Ольга Литовских и Томас Ояссалу (Pagaripoisid), Мерле Яантсон (проект ЭР100 ”В каждой деревне свой праздник”) и актеры фильма ”Рождество Эйи в Тондикаку” Сийм и Паула.

Конкурс тортов с эстонской тематикой проводится уже в десятый раз, в этом году организуемый кулинарным порталом Nami-Nami конкурс посвящен столетию Эстонской Республики. Конкурс был объявлен 13 ноября. Юбилейный торт Эстонской Республики будет выбран 31 декабря в прямом эфире ETV в рамках специальной программы в преддверии юбилея.

Организацией конкурса занимается организационная команда ЭР100, Канцелярия президента и кулинарный портал Nami-Nami.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.