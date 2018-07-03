Определились финалисты конкурса ”Учитель года 2018”

В августе состоится заседание государственной комиссии по признанию работников образования, по решению которой будут определены номинанты заключительного тура конкурса ”Учитель года 2018”. Во всех категориях (за исключением номинаций ”Премия за пожизненный вклад в образование”, ”Ученик года” и ”Наставник года”) определяется три номинанта, которые будут названы на приёме в честь начала учебного года, который состоится 29 августа в Таллинне. Кандидатуры в категориях ”Премия за пожизненный вклад в образование”, ”Ученик года” и ”Наставник года” будут обсуждаться непосредственно на заседании государственной комиссии, где победитель будет выбран из числа всех кандидатов. Победители будут определены на гала-церемонии конкурса ”Учитель года 2018”, которая пройдёт 14 октября под девизом ”Эстония учится и благодарит”.

На гала-церемонии ”Эстония учится и благодарит” работники образования будут награждены премиями, на которые впервые в истории конкурса выделено в общей сложности более 155 000 евро. Начиная с этого года, распоряжением Правительства будет ежегодно присуждаться одна государственная ”Премия за пожизненный вклад в образование” и до девяти премий года. Размер государственной ”Премии за пожизненный вклад в образование” составляет 65 000 евро, премии года — 10 000 евро. В этом году лауреатами премий года станут победители в номинациях ”Учитель детского сада”, ”Классный учитель”, ”Классный руководитель”, ”Учитель-предметник в основной школе”, ”Учитель гимназии”, ”Учитель профессионального учебного заведения”, ”Преподаватель”, ”Опорный специалист” и ”Руководитель учебного заведения”. Премиями в меньшем размере будут награждены лауреаты в номинациях ”Друг образования” и ”Поступок года в образовательном учреждении”.

Кандидатов могли представлять все желающие, и в результате на участие в конкурсе было выставлено 1365 кандидатур.

Гала-церемония состоится 14 октября в Концертном зале ”Эстония”, прямую трансляцию события будет осуществлять Эстонское телевидение.

Организаторами торжественного мероприятия являются Министерство образования и науки и Союз работников образования Эстонии.