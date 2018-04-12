Определены кандидаты в кавалеры городских наград

Тийна Мяги представлена к награде за содействие развитию города, особенно Старого Таллинна, большой вклад в развитие культурной жизни столицы. Она была одним из инициаторов самого масштабного историко-культурного проекта — Дней Старого города, которые состоятся нынче уже в 37-й раз. К числу ее инициатив относятся и такие проекты, как встреча весны и "Звенящая городская стена".

Среди 25 кавалеров Знака за заслуги предприниматель и коллекционер искусства Энн Кунила, журналист и глава благотворительного фонда Тойво Тянавсуу, заведующий городским департаментом образования Андрес Паюла, актер Русскогго театра Александр Ивашкевич, директор Городского театра Райво Пылдмаа, руководитель клуба шашистов Хейнар Яху, лектор Таллинского университета и журналист Виталий Белобровцев, хирург детской больницы Лаури Густавсон, префект Пыхьяской префектуры полиции и погранохраны Кристиан Яани, директор Академической библиотеки Таллинского университета Андрес Коллист, директор Таллинского Тынисмяэского реального училища Нина Сытник, заведующий отделом Таллинского департамента муниципальной полиции Владимир Скробот и др.