12.04.2018, 09:43

Определены кандидаты в кавалеры городских наград

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rus.delfi.ee
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Aleksandr Ivaškevitš
Aleksandr IvaškevitšFoto: Vallo Kruuser

Таллиннская городская управа предложила городскому собранию наградить высшей наградой города — Гербовым знаком Таллинна — президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере и руководителя молодежного клуба Kodulinn ("Родной город") журналистку и кинематографиста Тийну Мяги.

Знаком за заслуги горуправа наградила 25 человек, сообщает Раэпресс.

Тармо Соомере — океанолог и математик, президент АН Эстонии с 2014 года, ведущий научный сотрудник Института кибернетики факультета естественных наук ТТУ, заведующий лабораторией волновых колебаний и профессор береговой техники инженерного факультета. Он проводил исследования побережья в пределах Таллинна и создавал тем самым возможность принятия обоснованных решений, связанных с морем, анализировал воздействие волн от скоростных судов на прибрежные воды и движение донных осадков в Таллиннской бухте, определял зоны возможного затопления на территории города.

Тийна Мяги представлена к награде за содействие развитию города, особенно Старого Таллинна, большой вклад в развитие культурной жизни столицы. Она была одним из инициаторов самого масштабного историко-культурного проекта — Дней Старого города, которые состоятся нынче уже в 37-й раз. К числу ее инициатив относятся и такие проекты, как встреча весны и "Звенящая городская стена".

ТОП

Среди 25 кавалеров Знака за заслуги предприниматель и коллекционер искусства Энн Кунила, журналист и глава благотворительного фонда Тойво Тянавсуу, заведующий городским департаментом образования Андрес Паюла, актер Русскогго театра Александр Ивашкевич, директор Городского театра Райво Пылдмаа, руководитель клуба шашистов Хейнар Яху, лектор Таллинского университета и журналист Виталий Белобровцев, хирург детской больницы Лаури Густавсон, префект Пыхьяской префектуры полиции и погранохраны Кристиан Яани, директор Академической библиотеки Таллинского университета Андрес Коллист, директор Таллинского Тынисмяэского реального училища Нина Сытник, заведующий отделом Таллинского департамента муниципальной полиции Владимир Скробот и др.

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