04.04.2018, 18:01

Определены финалисты аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне”


rus.delfi.ee
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Определены финалисты аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне”
Foto: Tanhel-Maria Rozenbaum

С 15-22 апреля в Таллинне, в подземном переходе Виру, в рамках Городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST пройдет выставка аэрофото «След русской культуры в Таллинне». Сегодня стали известны финалисты отборочного этапа, а завтра, 5 апреля в 11.00, состоится голосование жюри, которое в прямом эфире выберет победителя конкурса. В качестве приза победитель получит дрон DJI Mavic Air.

”Всего на выставку поступило 124 работы. Две фотографии авторы отозвали по техническим причинам. В отборочном туре семь членов жюри, не совещаясь, отбирали по три работы. По причине того, что некоторые работы были выбраны несколько раз, в финал прошло не 21, а 12 фотографий”, — пояснила координатор конкурса и выставки Ксения Шабанова.

С работами финалистов можно ознакомиться по ссылке.

Также выставка будет дополнена фотоработами, которые хоть не прошли в финал, но получили народное признание — собрали больше всего лайков в большом альбоме конкурса в Facebook. Поэтому призываем поклонников аэрофото поддержать своих фаворитов, проголосовать за понравившиеся фотографии можно здесь.

5 апреля в 11.00 состоится прямая трансляция выбора победителя Каждой работе-финалисту выставляется балл от 1 до 10. Работа, набравшая наибольшее количество баллов у всех семи членов жюри, победит. Приз победителю — дрон DJI Mavic Air — и дипломы финалистам будут вручены на торжественном открытии выставки 15 апреля в 13.00.

В состав жюри входят Ксения Шабанова, Ян Кронберг, Антон Новожилов, Станислав Мошков, Александр Ключенков, Антс Вахтер и Михаил Кылварт.

С 15-22 апреля в рамках городского фестиваля русской культуры 100ѢFEST и Дней русского просвещения пройдет целый ряд мероприятий — выставки, экскурсии, перфомансы, лекции, которые познакомят жителей и гостей Таллинна с русской культурой в Эстонии. Большая часть из них — бесплатна для посетителей.

Полная программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни на странице фестиваля в фейсбуке и на huvi.tallinn.ee

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