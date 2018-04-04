Определены финалисты аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне”

С 15-22 апреля в Таллинне, в подземном переходе Виру, в рамках Городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST пройдет выставка аэрофото «След русской культуры в Таллинне». Сегодня стали известны финалисты отборочного этапа, а завтра, 5 апреля в 11.00, состоится голосование жюри, которое в прямом эфире выберет победителя конкурса. В качестве приза победитель получит дрон DJI Mavic Air.

”Всего на выставку поступило 124 работы. Две фотографии авторы отозвали по техническим причинам. В отборочном туре семь членов жюри, не совещаясь, отбирали по три работы. По причине того, что некоторые работы были выбраны несколько раз, в финал прошло не 21, а 12 фотографий”, — пояснила координатор конкурса и выставки Ксения Шабанова.

С работами финалистов можно ознакомиться по ссылке.

Также выставка будет дополнена фотоработами, которые хоть не прошли в финал, но получили народное признание — собрали больше всего лайков в большом альбоме конкурса в Facebook. Поэтому призываем поклонников аэрофото поддержать своих фаворитов, проголосовать за понравившиеся фотографии можно здесь.