Оппозиция Таллиннского горсобрания требует отставки Арво Сарапуу

Оппозиционный партии Таллиннского городского собрания требуют отставки Арво Сарапуу с поста вице-мэра Таллинна и наведения порядка в сфере обращения с отходами города.

Социал-демократическая партия, IRL и Партия реформ планируют на сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания выразить недоверие Арво Сарапуу (Центристская партия) и потребовать его отставки с должности вице-мэра столицы.

В 15:00 перед заседанием оппозиционные партии соберутся на совместную демонстрацию, чтобы потребовать порядка в сфере обращения с отходами Таллинна.

Социал-демократ Ханно Матто отметил, что деятельность Сарапуу походит на классическое поведение итальянской мафии, и может нанести урон репутации Таллинна, а в худшем случае — угрожать здоровью жителей столицы.

Матто добавил, что ”коррупционному хаосу”, который появился в сфере обращения с отходами Таллинна в результате управленческой деятельности Центристской партии, нужно положить конец, и недопустимо, чтобы Сарапуу продолжал занимать в городе руководящую должность.

Председатель фракции IRL Мадис Кюбар отметил, что хотя Сарапуу якобы отошел от дел, его преступные схемы продолжают работать через его членов семьи. Кюбар считает, что Талллинну нужно скорее найти новых мэра и вице-мэров.

Председатель фракции реформистов Антс Леэметс сказал, что деятельность городских властей должна быть прозрачной, а горуправа Таллинна скрывала свою деятельность от жителей города.