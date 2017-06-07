Оппозиция недовольна новыми министрами от IRL за исключением Луйка

Парламентская оппозиция подвергла критике решение руководства партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) сменить трех своих министров в правительстве. Правда, о Юри Луйке, который станет министром обороны, оппозиция отзывается хорошо, передает rus.err.ee.

Об этом вечером в среду, 7 июня, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на новостную программу телеканала ETV "Актуальная камера".

"Юри Луйк — это хороший выбор, за это IRL можно похвалить. А что касается смены Померанца на Кийслера, то она показывает, что крыло республиканцев в правительстве усилится. Кийслер и Рейнсалу — единственные давнишние представители этого крыла", — сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур.

По оценке EKRE, скамейка потенциальных министров у IRL короткая, а влияние республиканского крыла довольно серьезное.