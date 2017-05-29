29.05.2017, 16:49

Оппозиция намерена выразить недоверие министру финансов Свену Сестeру

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Valitsuse pressikonverents
Foto: Priit Simson

Собравшиеся сегодня лидеры Партии реформ, Свободной Партии и EKRE приняли решение начать сбор подписей для выражения недоверия министру финансов Свену Сестеру (IRL).

По оценке председателя Партии реформ Ханно Певкура, все правительство во главе с премьер-министром Юри Ратасом заслуживает недоверия.

По словам Певкура, причиной такого решения стало происходящее внутри
Центрийской партии, введение Эстонского государства в долги, новые налоги и разрушение предпринимательской деятельности.

По словам лидера Свободной партии Артура Тальвика, Сестер не может управлять финансами Эстонии. ”Ситуация шизофреническая, в разных коалициях Сестер меняет свои взгляды диаметрально”, — добавил Тальвик.

Представитель Партии EKRE Март Хельме сказал, что министр финансов доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов.

Когда предадут заявление о недоверии, будет известно в ближайшее время.

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