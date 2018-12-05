Опорное лицо освободившихся из тюрьмы и бывший заключенный: чиновнику ты не можешь позвонить в 11 вечера

"Преимущество опорного лица в том, что он не такой закостенелый, как, например, госчиновник. Чиновнику ты не можешь позвонить в 11 часов вечера. В моем случае преимущество также в том, что я в некотором смысле ничем не отличаюсь от заключенных, — говорит Волконски. — Но важно просто морально поддерживать. Направлять. Говорить, например, что проглоти это сейчас и иди дальше".

Волконски говорит, что в случае неоднократно сидевших в тюрьме всегда вероятнее тот вариант, что склоняются обратно на криминальный путь или в плен зависимости. Он вспоминает случай, когда его телефон зазвонил ночью.

"Клиент просит требовательным тоном, мол, слушай, дай в долг, нужно поехать в Таллинн. Говорю, что так дела не делаются, а он отвечает, что ты же мое опорное лицо и в противном случае пойду на воровство. Что на это сказать? Говорю, что это твое решение. Иди, я не могу тебя удерживать. На следующий день он позвонил и извинился", — рассказывает Волконски.

По его словам, прогрессом можно назвать и то, если тот, кто подряд находился на свободе несколько месяцев, теперь там в пару раз дольше. Опираясь на свой опыт, он говорит, что в случае бывшего заключенного для исправления должен произойти полный переворот.

"Образ мышления, система ценностей, круг друзей. Это дает, например, вера, где ты получаешь сразу множество порядочных людей, с которыми общаться", — говорит Волконски.