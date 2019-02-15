Operail переводит перевозку товаров с шоссе на железную дорогу

Предприятие Operail, вчера осуществившее первый рейс по маршруту контейнерных поездов Тарту–Силламяэ–Тарту, поставило себе целью уменьшить поток движения грузовых автомобилей по шоссе Эстонии, перевозя все больше товаров по железной дороге.
Запущенный с лета прошлого года маршрут контейнерных поездов из Тарту в порт Мууга уменьшил, по информации предприятия, нагрузку на главное шоссе государства в объеме более чем 400 автомобилей для перевозки товаров в месяц, а открывшийся вчера силламяэский маршрут показывает интерес клиентов к внутригосударственным контейнерным перевозкам по железной дороге. ”Нашу мультимодальную перевозку товаров по железной дороге в административном плане заказать столь же просто как перевозку автомобилем, а график наших поездов синхронизирован с судовым маршрутом”, — пояснил руководитель отдела продаж Operail Урмас Петерсон. ”При перевозке товаров поездом — экологический след от товаров существенно меньше, а также повышается уровень безопасности движения на наших шоссейных дорогах”, — перечислил Петерсон преимущества железнодорожного транспорта.
По словам Петерсона, следует отметить, что один контейнерный поезд перевозит в среднем столько же товаров, сколько перевозят от 50 до 100 грузовых автомобилей, и предприятие планирует в течение последующего года увеличить число отправлений до пяти пар поездов в неделю, что означает пять отправлений в обоих направлениях. ”При достижении подобных объёмов осуществляется перевалка и на других тартуских ветках, а также на станциях Южной Эстонии”, — добавил Петерсон.
Для ещё лучшего, чем прежде, обслуживания внутригосударственных контейнерных линий Operail планирует весной осуществить дополнительные инвестиции в развитие погрузочной площадки в Тарту, чтобы осовременить системы освещения и охраны и оградить территорию погрузки. ”Наша цель — составить конкуренцию шоссейному транспорту и создать в Тарту контейнерное депо, где мы будем обрабатывать как импортные, так и экспортные контейнеры без того чтобы в промежутке везти их в порт. Это, безусловно, повысит эффективность и конкурентоспособность железнодорожных перевозок”, — сказал Петерсон о планах на будущее Operail.
По состоянию на январь месяц контейнерным поездом перевезено между Мууга и Тарту более 16 000 тонн товаров, большую часть которых составляет экспортируемая продукция из древесины.