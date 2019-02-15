Operail переводит перевозку товаров с шоссе на железную дорогу

Запущенный с лета прошлого года маршрут контейнерных поездов из Тарту в порт Мууга уменьшил, по информации предприятия, нагрузку на главное шоссе государства в объеме более чем 400 автомобилей для перевозки товаров в месяц, а открывшийся вчера силламяэский маршрут показывает интерес клиентов к внутригосударственным контейнерным перевозкам по железной дороге. ”Нашу мультимодальную перевозку товаров по железной дороге в административном плане заказать столь же просто как перевозку автомобилем, а график наших поездов синхронизирован с судовым маршрутом”, — пояснил руководитель отдела продаж Operail Урмас Петерсон. ”При перевозке товаров поездом — экологический след от товаров существенно меньше, а также повышается уровень безопасности движения на наших шоссейных дорогах”, — перечислил Петерсон преимущества железнодорожного транспорта.

По словам Петерсона, следует отметить, что один контейнерный поезд перевозит в среднем столько же товаров, сколько перевозят от 50 до 100 грузовых автомобилей, и предприятие планирует в течение последующего года увеличить число отправлений до пяти пар поездов в неделю, что означает пять отправлений в обоих направлениях. ”При достижении подобных объёмов осуществляется перевалка и на других тартуских ветках, а также на станциях Южной Эстонии”, — добавил Петерсон.