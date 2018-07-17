Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи

Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht.

Как писала раньше Eesti Päevaleht, с сентября прошлого года Яриков регулярно снимал на видео жизнь внутри больницы и пациентов и беспрепятственно загружал записи в интернет.

Ни руководство больницы, ни Министерство социальных дел, ни Министерство юстиции не смогли ничего предпринять, чтобы воспрепятствовать этому. Наконец дали задание опекуну Ярикова — управе таллиннского района Хааберсти. По словам заместителя старейшины района Олега Силянова, больница отправила им официальное ходатайство об удалении видео 9 июля. "Мы обратились к YouTube и попросили удалить видео", — сказал Силянов. Сколько времени может занять получение ответа, он сказать не смог.

Руководство больницы ранее с помощью юристов уже подавало YouTube заявления об удалении видео, но получало отрицательный ответ.

Количество зрителей растет