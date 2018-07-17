17.07.2018, 07:25

Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 2
Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи
Vladimir JarikovKaader videost

Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht.

Как писала раньше Eesti Päevaleht, с сентября прошлого года Яриков регулярно снимал на видео жизнь внутри больницы и пациентов и беспрепятственно загружал записи в интернет.

Ни руководство больницы, ни Министерство социальных дел, ни Министерство юстиции не смогли ничего предпринять, чтобы воспрепятствовать этому. Наконец дали задание опекуну Ярикова — управе таллиннского района Хааберсти. По словам заместителя старейшины района Олега Силянова, больница отправила им официальное ходатайство об удалении видео 9 июля. "Мы обратились к YouTube и попросили удалить видео", — сказал Силянов. Сколько времени может занять получение ответа, он сказать не смог.

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Руководство больницы ранее с помощью юристов уже подавало YouTube заявления об удалении видео, но получало отрицательный ответ.

Количество зрителей растет

В начале июня у канала Ярикова было 1,5 млн просмотров, к настоящему моменту клипы о жизни в больнице посмотрели еще около 100 000 раз, то есть в общей сложности просмотров 1,6 млн.

На видео можно увидеть как самого Ярикова, так и других пациентов, местами в кадре мелькают работники отделения. Видно, как Яриков ходит по коридорам отделения принудительного лечения, очевидно, используя в качестве камеры мобильный телефон и частично скрывая его, заходит в палаты, беседует как с пациентами, называя их имена, так и с персоналом.

В психиатрическом отделении съемка запрещена, как и распространение личных данных других пациентов. После появления в СМИ статей на эту тему Ярикова поместили в изолятор, после чего в YouTube больше не появлялось новых видео.

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Ярикова, которого за убийство двух человек в 2003 году приговорили к пожизненному заключению, которое уменьшили до 20 лет, отправили в Ямеяла из тюрьмы, однако там он отказался от лечения и угрожал врачам, медсестрам и санитарам, а также их близким, если его попытаются лечить. Больница просила отправить мужчину обратно в тюрьму, но по словам Министерства юстиции, это невозможно.

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