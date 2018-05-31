31.05.2018, 18:50

Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

 (8)
Лаура Маллене
Лаура Маллене
EST 3
Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?
Delfi lugeja

Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.

ДТП №1. В прошлую пятницу в 10:43 поступило на перекрестке столкнулись два автомобиля: один ехал по Кадака пуйестеэ в сторону Мустамяэ, а другой поворачивал на главную дорогу. В аварии пострадали четыре человека, один из которых получил тяжелые травмы.

ДТП №2. Через три дня на перекрестке произошла новая авария: столкнулись два автомобиля, один перевернулся на крышу. Согласно первоначальным данным, Škoda Superb пересекала перекресток и столкнулась с ехавшем по главной дороге Nissan Qashqai. Находившуюся за рулем Škoda женщину доставили в больницу на осмотр.

ДТП №3. В субботу во второй половине дня Škoda поворачивала с Кадака на Мяэпеалзе, а Saab, наоборот, с Мяэпеалзе на Кадака. Они остановились и пропустили два ехавших по главное дороги автомобиля. В итоге потом они начали двигаться одновременно, и Saab въехал в бок Škoda. Ущерб для водителя Škoda составил 10 000 евро.

Graafika: Kaido Kelp

По словам водителя Škoda Меэлис Мёльдера, то в час-пик на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе не избежать опасной ситуации. ”Иногда приходиться действовать или напором, или скоростью. Жители улицы Карсти уже давно знают: там нужно быть очень внимательным, потому что в тебя всегда кто-то может въехать”, — говорит он.

Данный перекресток признали проблемным еще в 2014 году. Общая статистика ДТП на перекрестке Кадака-Мэпеалзе: более 20 за последние пять лет (5 в 2013, 3 в 2014, 6 в 2015, 2 в 2016, 4 в 2017 + новые в 2018 году). За последние годы также значительно увеличилась частота движения на перекрестке, так как в округе активно идет строительство — уже построено около 15 новых многоквартирных домов.

Застройщики обанкротился, но светофору — быть

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа заверил, что на установку светофоров на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе уже выделены деньги из бюджета этого года. На данный момент уже готова металлическая конструкция, оборудование имеется.

ТОП

Однако сейчас светофоров на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе все еще нет, хотя согласно договору между Таллинном и фирмой Riito Ehituse AS, они должны там уже быть. По словам Рюйтельмаа, это была обязанность частного застройщика, которую он не выполнил и обанкротился. Поэтому теперь этим должен заниматься город.

Он добавил, что сотрудничество города с застройщиком — обычная практика. Например, Maxima много инвестировала в строительство Эхитаяте теэ и светофоров, когда открывала супермаркет в Ыйсмяэ. Безопасный доступ клиентов к магазину был в их интересах. Riito Ehituse AS — один негативный случай.

”Люди нам писали [об опасном перекрестке Кадака-Мяэпеалзе — прим. ред.], но пишут многие. Если учитывать пожелания всех людей, то в городе были бы светофоры через каждые десять метров”, — признает Рюйтельмаа. Он объяснил, что город учитывает пожелания жителей, но и следит за статистикой ДТП и общей ситуацией дорожного движения — если все показатели указывают на необходимость светофора, то он будет установлен.

В этом году в Таллинне установят пять новых светофоров. Кроме перекрестка Кадака-Мяэпеалзе светофоры появятся около Таллиннского университета на Нарвском шоссе, перекресте Сыле, перекрестке улицы Лосси и перекрестке улицы Раннамыйза.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

31.05.2018
Обанкротившаяся компания Riito Ehitus AS обязалась построить в Таллинне перекресток со светофорами. В итоге перекресток есть, а светофоров нет. На перекрестке улиц Кадака-Мяэпеалзе-Карсти за последние пять лет произошло более 20 ДТП, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



”Скандал” вокруг гражданства министра Андреса Анвельта: имел ли право получить его по рождению?

31.05.2018
В газете Õhtuleht историк Яак Валге утверждает, что министр внутренних дел Андрес Анвельт не является гражданином Эстонии по рождению. Как известно, в начале прошлого века оба деда Анвельта были на стороне большевиков и, как пишет Валге, хотели уничтожить Эстонское государство.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Системы родительских отпусков и пособий изменятся. Читайте, что нас ждет!

31.05.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки второго этапа изменения системы родительских отпусков и пособий, благодаря которым у родителей появится возможность с заметно большей гибкостью использовать родительское пособие и распределять его между обоими родителями, сообщает Министерство социальных дел.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
95,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €

Кристина Каллас: эстонцев и русских — в одну школу!

31.05.2018
Одним из ключевых вопросов в Эстонии является преодоление барьера между эстонцами и русскими, поэтому Пеэтер и Петя должны учиться вместе с первого класса, сказала изданию Maaleht один из идейных вдохновителей Eesti 200 директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ DELFI: Эдгар Сависаар: я никогда не был политиком! "Центристы сейчас у власти, но не они на самом деле управляют страной"

31.05.2018
Сегодня, 31 мая, день рождения Эдгара Сависаара. Одному из самых противоречивых, но, тем не менее, легендарных политиков Эстонии исполнилось 68 лет. Сейчас он давно отстранен от высоких должностей, является подследственным, продолжает бороться с последствиями тяжкой болезни. С прессой Сависаар был весьма немногословен, и поэтому, когда поступило предложения сделать большое интервью, мы, естественно, ухватились за эту возможность, но…
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Прибывший в Таллинн таинственный гость из Дубая — наследный принц. Зачем он приехал в Эстонию?

31.05.2018
В среду в Таллиннском аэропорту был замечен самолет с символикой Dubai Air Wing, указывающими на то, что в страну прибыл кто-то из членов королевской семьи или членов правительства Дубая. Как выяснилось, в Таллинн прибыл никто иной как наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум.
Подробнее