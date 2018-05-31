Опасный перекресток в Мустамяэ: три ДТП за неделю. В чем проблема?

По словам водителя Škoda Меэлис Мёльдера, то в час-пик на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе не избежать опасной ситуации. ”Иногда приходиться действовать или напором, или скоростью. Жители улицы Карсти уже давно знают: там нужно быть очень внимательным, потому что в тебя всегда кто-то может въехать”, — говорит он.

Данный перекресток признали проблемным еще в 2014 году. Общая статистика ДТП на перекрестке Кадака-Мэпеалзе: более 20 за последние пять лет (5 в 2013, 3 в 2014, 6 в 2015, 2 в 2016, 4 в 2017 + новые в 2018 году). За последние годы также значительно увеличилась частота движения на перекрестке, так как в округе активно идет строительство — уже построено около 15 новых многоквартирных домов.

Застройщики обанкротился, но светофору — быть

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа заверил, что на установку светофоров на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе уже выделены деньги из бюджета этого года. На данный момент уже готова металлическая конструкция, оборудование имеется.

Однако сейчас светофоров на перекрестке Кадака-Мяэпеалзе все еще нет, хотя согласно договору между Таллинном и фирмой Riito Ehituse AS, они должны там уже быть. По словам Рюйтельмаа, это была обязанность частного застройщика, которую он не выполнил и обанкротился. Поэтому теперь этим должен заниматься город.

Он добавил, что сотрудничество города с застройщиком — обычная практика. Например, Maxima много инвестировала в строительство Эхитаяте теэ и светофоров, когда открывала супермаркет в Ыйсмяэ. Безопасный доступ клиентов к магазину был в их интересах. Riito Ehituse AS — один негативный случай.

”Люди нам писали [об опасном перекрестке Кадака-Мяэпеалзе — прим. ред.], но пишут многие. Если учитывать пожелания всех людей, то в городе были бы светофоры через каждые десять метров”, — признает Рюйтельмаа. Он объяснил, что город учитывает пожелания жителей, но и следит за статистикой ДТП и общей ситуацией дорожного движения — если все показатели указывают на необходимость светофора, то он будет установлен.

В этом году в Таллинне установят пять новых светофоров. Кроме перекрестка Кадака-Мяэпеалзе светофоры появятся около Таллиннского университета на Нарвском шоссе, перекресте Сыле, перекрестке улицы Лосси и перекрестке улицы Раннамыйза.