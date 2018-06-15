Опасные игровые площадки: сломанные и устаревшие аттракционы могут покалечить ребенка

Департамент защиты прав потребителей проверил 33 игровые комнаты, из которых соответствовали требованиям только две, пишет Eesti Päevaleht.
В ходе контрольного рейда департамента выяснилось, что опасности подстерегают почти в каждой игровой комнате.
"Сломанные игровые домики или пластмассовые игрушки, у которых режущие края, могут стать причиной серьезных повреждений", — пояснила советник по безопасности товаров и услуг отдела рыночного надзора Департамента защиты прав потребителей Аннели Нагел.
В ходе проверки Департамент защиты прав потребителей видел изношенные горки и игровые домики, рваные защитные сетки вокруг батутов, режущие края и сломанные конструкции, а также очень опасные решения. Например, в одной игровой комнате был сделан городок приключений из рулонов ткани, который содержал много опасностей начиная от возможности падения с высоты и заканчивая тем, что электропровода были оставлены доступными для детей.
"К сожалению, нередкой была картина, когда у детей был свободный доступ к электропроводам или под стенками для лазанья не было смягчающих матов", — признала руководитель экспертной сферы отдела рыночного надзора Департамента защиты прав потребителей Ангела Прикс. Она добавила, что владелец игровой комнаты должен снять опасности и риски уже в зародыше.
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