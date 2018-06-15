15.06.2018, 20:20

Опасные игровые площадки: сломанные и устаревшие аттракционы могут покалечить ребенка

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 2
Опасные игровые площадки: сломанные и устаревшие аттракционы могут покалечить ребенка
Foto: Madis Veltman

Департамент защиты прав потребителей проверил 33 игровые комнаты, из которых соответствовали требованиям только две, пишет Eesti Päevaleht.

В ходе контрольного рейда департамента выяснилось, что опасности подстерегают почти в каждой игровой комнате.

"Сломанные игровые домики или пластмассовые игрушки, у которых режущие края, могут стать причиной серьезных повреждений", — пояснила советник по безопасности товаров и услуг отдела рыночного надзора Департамента защиты прав потребителей Аннели Нагел.

В ходе проверки Департамент защиты прав потребителей видел изношенные горки и игровые домики, рваные защитные сетки вокруг батутов, режущие края и сломанные конструкции, а также очень опасные решения. Например, в одной игровой комнате был сделан городок приключений из рулонов ткани, который содержал много опасностей начиная от возможности падения с высоты и заканчивая тем, что электропровода были оставлены доступными для детей.

"К сожалению, нередкой была картина, когда у детей был свободный доступ к электропроводам или под стенками для лазанья не было смягчающих матов", — признала руководитель экспертной сферы отдела рыночного надзора Департамента защиты прав потребителей Ангела Прикс. Она добавила, что владелец игровой комнаты должен снять опасности и риски уже в зародыше.

Пойдите и убедитесь!

В Департамент защиты прав потребителей обращались родители, с чьим ребенком произошел несчастный случай и он пострадал. Сообщали об игнорирующих требования безопасности игровых площадках.

Так, по словам Нагел, одной игровой комнате сделали предписание, потому что тамошнему аттракциону сопутствовало очень много рисков. "Департамент обязал предпринимателя прекратить использование находящегося на игровой площадке городка для лазанья, но поскольку это был основной аттракцион, предприятие решило прекратить оказание услуги", — сказала она.

Обычно родители находят подходящую для организации детского праздника игровую комнату в интернете. Смотрят фотографии, они нравятся, и бронируют время. По словам Прикс, следует обязательно прежде пойти на место и убедиться, что место безопасно для детей. "Родитель мог бы обойти игровую комнату вместе с владельцем, осмотреть места риска и ознакомиться с инструкцией по использованию аттракционов", — рекомендовала Прикс.

Кто все-таки отвечает за безопасность?

ТОП

"Во многих игровых комнатах есть таблички, что использование аттракциона — под свою ответственность, то есть под ответственность родителя, но на самом деле это не так", — отметила Нагел. Она заверила, что предлагающее развлекательную услугу предприятие не может возложить всю ответственность на плечи потребителя. "Предлагающий любой товар или услугу должен убедиться, что аттракцион правильно установлен и обслужен и что его используют правильно и безопасно", — указала она. Потребитель обязан следовать правилам безопасности, и поставщик услуги должен дать четкие инструкции.

Прикс отметила, что таблички и наклейки с правилами и инструкциями в игровых комнатах помещают так высоко или далеко, что их невозможность заметить, или на них написано, будто бы за безопасность отвечает потребитель. "Например, на стене у одного предприятия был плакат: "X OÜ и работники нашей детской площадки не несут ответственности за возможные несчастные случаи. Хорошего и безопасного развлечения!" — привела Прикс пример. Она подчеркнула, что такое отношение непозволительно и предупреждение не освобождает поставщика услуги от ответственности. "Это неправомерно, и такой договор можно, образно говоря, порвать пополам", — отметила Нагел.

Однако поставщик услуги не несет ответственности за небрежность или глупость потребителя. "Если я игнорирую правила безопасности и неправильно использую аттракцион, то я не могу обвинять в этом оказывающего услугу", — сказала Прикс.

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