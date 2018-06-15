Опасные игровые площадки: сломанные и устаревшие аттракционы могут покалечить ребенка

В Департамент защиты прав потребителей обращались родители, с чьим ребенком произошел несчастный случай и он пострадал. Сообщали об игнорирующих требования безопасности игровых площадках.

Так, по словам Нагел, одной игровой комнате сделали предписание, потому что тамошнему аттракциону сопутствовало очень много рисков. "Департамент обязал предпринимателя прекратить использование находящегося на игровой площадке городка для лазанья, но поскольку это был основной аттракцион, предприятие решило прекратить оказание услуги", — сказала она.

Обычно родители находят подходящую для организации детского праздника игровую комнату в интернете. Смотрят фотографии, они нравятся, и бронируют время. По словам Прикс, следует обязательно прежде пойти на место и убедиться, что место безопасно для детей. "Родитель мог бы обойти игровую комнату вместе с владельцем, осмотреть места риска и ознакомиться с инструкцией по использованию аттракционов", — рекомендовала Прикс.

Кто все-таки отвечает за безопасность?

"Во многих игровых комнатах есть таблички, что использование аттракциона — под свою ответственность, то есть под ответственность родителя, но на самом деле это не так", — отметила Нагел. Она заверила, что предлагающее развлекательную услугу предприятие не может возложить всю ответственность на плечи потребителя. "Предлагающий любой товар или услугу должен убедиться, что аттракцион правильно установлен и обслужен и что его используют правильно и безопасно", — указала она. Потребитель обязан следовать правилам безопасности, и поставщик услуги должен дать четкие инструкции.

Прикс отметила, что таблички и наклейки с правилами и инструкциями в игровых комнатах помещают так высоко или далеко, что их невозможность заметить, или на них написано, будто бы за безопасность отвечает потребитель. "Например, на стене у одного предприятия был плакат: "X OÜ и работники нашей детской площадки не несут ответственности за возможные несчастные случаи. Хорошего и безопасного развлечения!" — привела Прикс пример. Она подчеркнула, что такое отношение непозволительно и предупреждение не освобождает поставщика услуги от ответственности. "Это неправомерно, и такой договор можно, образно говоря, порвать пополам", — отметила Нагел.

Однако поставщик услуги не несет ответственности за небрежность или глупость потребителя. "Если я игнорирую правила безопасности и неправильно использую аттракцион, то я не могу обвинять в этом оказывающего услугу", — сказала Прикс.