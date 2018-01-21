21.01.2018, 11:51

Опасное сближение: самолет из Таллинна чуть не попал в авиакатастрофу над Москвой

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Интерфакс
EST
EPL Delfi sõit Brasiiliasse
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метров.

Суперджет", летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским "Боингом", но пилотам удалось развести самолеты, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах в воскресенье.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером, когда оба пассажирских лайнера находились над сопредельными с Москвой регионами.

"Самолет "Суперджет", выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном — "Боингом", направлявшимся из Мурманска во "Внуково", — сказал источник.

По его информации, в момент срабатывания сигнализации расстояние между самолетами составляло порядка 600 метров. "Однако пилотам обоих воздушных судов под команды диспетчеров удалось благополучно развести в воздухе самолеты и приземлиться в "Шереметьево" и "Внуково". Посадки произошли благополучно, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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