Опасная ситуация: некоторые таллиннские семейные врачи поощряют отказ от вакцинации

Eesti Ekspress запросил у Департамента здоровья данные о вакцинации детей во всех таллиннских центрах семейных врачей. Результаты пугающие. Впервые признает серьезность ситуации и Министерство социальных дел.

В статистике вакцинации детей Таллинна за 2017 год указаны все столичные поставщики услуги здравоохранения, которые вакцинировали детей в рамках государственной программы иммунизации. Цель этой программы и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — вакцинировать 95% детей. Тогда защищены и те, кого вакцинировать нельзя. А Департамент здоровья уже годами повторяет сообщение, что слишком большое количество эстонских детей остается невакцинированным.

Статистика беспощадна: в части комбинированной вакцины (дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, Haemophilus influenzae тип b) эту цель не могут выполнить целых 55% таллиннских центров семейных врачей.

Еще хуже ситуация с тройной вакциной MMR (свинка, корь, краснуха). С ней находится в затруднении уже 61% центров семейных врачей.

От других сильно отличается Центр семейных врачей Теллискиви. Из находящегося на его счету 451 ребенка в возрасте до 14 лет в прошлом году не были вакцинированы от свинки-кори-краснухи 164 ребенка — родители целых 36% детей отказались от этой вакцины. Это в шесть раз больше, чем в среднем по Таллинну (5,6%).

"Где-нибудь в той части города могут быть группы матерей, которые решили отказаться от вакцинации. Из-за этого в таком районе есть и центры, где собралось много таких родителей", — говорит доцент семейной медицины Тартуского университета, семейный врач Марье Оона.

Такого скопления нужно бояться и избегать, считает Департамент здоровья. Их инспекторы годами следили за Центром семейных врачей Теллискиви, ходили туда и увещевали. Больше ничего они сделать не могут, потому что вакцинация не обязательна.

В то же время в пятой части центров семейных врачей все дети вакцинированы, с государственной целью (95%) справляются более 40% семейных врачей.

Списки заполнены

В Центре семейных врачей Теллискиви два врача со списками: Урве Притс и Марианна Шикова, а также помощник врача Кадри Ильвес. В список Урве Притс, которая в 2002 году была названа Врачом года Эстонии, очень трудно попасть. "Список заполнен, новых пациентов она не принимает, только братья и сестры", — говорят в регистратуре центра.

На сайте оценивающего врачей форума пациентов Tervisetrend предлагают аж 1000 евро тому, кто освободит место в списке Притс. Притс известна как поклонница гомеопатии, чем можно объяснить ее популярность. В то же время находятся и пациенты, которым это не нравится и которые продали свое место.

"Родителям невозможно навязать, если они не хотят вакцинировать своих детей", — говорят в Центре семейных врачей Теллискиви, но отказываются объяснить, почему именно к ним стекаются отказывающиеся от вакцинации. "Доктор Притс не дает с 2002 года ни одного интервью. Доктор Притс говорит, что она не обязана этого делать", — добавляют и бросают трубку. Ее коллега доктор Шикова тоже отказалась от интервью.

Даже некоторые врачи не вакцинируют своих детей

Аналитический центр Praxis в прошлом году по заказу Госканцелярии и Министерства социальных дел исследовал вакцинацию детей. Они проанализировали документы и проинтервьюировали людей, и выяснилось, что в расположенных рядом центрах семейных врачей отношение может быть очень разное. Важную роль играют личные убеждения семейного врача или медсестры.

Ekspress побеседовал со многими матерями, которые против вакцинации. Выяснилось, что для многих примером был именно семейный врач или медсестра, которые не вакцинируют своих детей.

Одна из матерей была счастлива, что в результате обмена у них теперь семейный врач, который сам тоже не вакцинирует своих детей и очень рад, если его пациенты поступают так же. "Предыдущий, наверное, слишком много ходил на курсы и ужины фармацевтических компаний, — пояснила мать Ekspress, — логика в его речах и понятие о здоровье полностью отсутствовали". После долгого раздумья эта мать решила, что младшего из своих троих детей она вообще не будет вакцинировать, потому что боится побочных эффектов.

Время вмешаться

По словам руководителя по связям с общественностью Департамента здоровья, сейчас наступил критический момент. Количество отказывающихся от вакцинации постоянно растет. Если так продолжится и государство решительно не вмешается, то "дело покатится под откос".

"Противники вакцинации говорят, что вакцинация — бизнес фармацевтических компаний. На самом деле на лечение заболеваний уходит всегда больше денег, чем на профилактику, — говорит Салури. — Если уровень вакцинированных останется ниже 95%, мы можем столкнуться с ситуацией, с которой сейчас в затруднении многие страны Европы — корь вернется".

Советник Министерства социальных дел Кярт Сыбер осведомлена, что среди родителей Эстонии распространяется скептицизм относительно вакцинации. Это видно по желанию родителей все больше углубленно обсуждать тему. В то же время она отмечает, что в Эстонии нет широкомасштабных движений против вакцинации и здешние группы "труднодоступны". Поэтому государство до сих пор сильно и не вмешивалось.

По словам Салури, министерство в этом году впервые в большем объеме дало деньги для информационной кампании. Раньше деньги уходили прежде всего на покупку вакцин, издавались справочники как для врачей, так и для родителей. Сейчас ожидаются более крупные кампании, курс обновления получит как сайт на тему вакцинации vaktsineeri.ee, так и приложение о вакцинации.

В статистике Департамента здоровья выделяется чрезвычайно большим процентом вакцинации Центр семейных врачей Пельгуранна — из 168 детей сейчас все вакцинированы. Тамошний педиатр Светлана Бибичкова говорит, что в прошлом году у нее был один отказ, в этом году не было. "Когда приходит мать, которая не хочет вакцинировать, я всегда спрашиваю, почему. Откуда информация? Тогда я беру научные материалы, и мы смотрим, что к чему — и смертельные случаи тоже. Вакцинировать в любом случае нужно, потому что в Пскове уже была корь, и если мы путешествуем в Европе, то это необходимо". Она не замечала, чтобы в здоровье вакцинированных и невакцинированных детей была какая-то разница.

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