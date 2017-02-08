Опальный российский хакер дал в Таллинне интервью Ксении Собчак

"Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса", - написала в Instagram Ксения Собчак, приехавшая сегодня в Таллинн.

"Вы не знаете кто этот человек рядом со мной. А тем не менее, ради этого мужчины я была готова вчера в ночи заказать билет,и в 6 утра уже мчаться в аэропорт. Мой второй мировой эксклюзив после МБ Ходорковского. Основатель проекта Шалтай-Болтай впервые показывает свое лицо и рассказывает всю историю прогремевших на весь мир хакеров, или "русских сноуденов" как их окрестила пресса. Сегодня вечером", — написала Собчак в своей публикации.

Последний оставшийся на свободе член группы ”Шалтай-Болтай” назвал журналисту ”Фонтанки” свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.

Как сообщил 8 февраля корреспонденту ”Фонтанки” Глазастиков, он принял это решение, так как, во-первых, уверен, что его имя уже известно российским правоохранительным органам, а во-вторых, он собирается в ближайшие дни обратиться к эстонским властям с запросом о предоставлении политического убежища.

Напомним, хакеры группы ”Анонимный интернационал”, известные также как "Шалтай-Болтай", публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников в 2014 — 2016 годах. Несмотря на то, что ими были затронуты весьма влиятельные личности из политики, бизнеса и чиновного мира, долгое время они оставались безнаказанными.

По данным ”Фонтанки”, "Шалтай-Болтай" "перегнул палку", когда в августе 2015 года опубликовал открытое письмо на имя начальника департамента военной контрразведки генерал-полковника Безверхнего. Критика Министерства обороны в избыточно ироничной форме, как говорят, расстроила и рассердила министра Сергея Шойгу, который дал команду разобраться с анонимами из Сети.

Трое предполагаемых участников ”Анонимного интернационала” были арестованы в ноябре 2016 года, однако об этом стало известно только в январе 2017 года.