ООН рекомендует Эстонии ускорить процесс предоставления гражданства детям мигрантов

Сегодня в Комитете ООН по правам ребенка опубликовали итоговые рекомендации для Эстонии и Грузии. Напомним, что в ходе 74-й сессии Комитета эти две страны отчитались о выполнении положений Конвенции о правах ребенка.

Эксперты приветствовали поправки к эстонскому законодательству, предусматривающие предоставление гражданства детям, родившимся на территории Эстонии у родителей-неграждан. Тем не менее, члены Комитета рекомендовали ускорить процесс натурализации для детей, прибывающих в страну в качестве членов семей мигрантов, а также всех детей в возрасте от 15 до 18 лет, проживающих в Эстонии. Другие рекомендации также касаются укрепления институтов по защите прав ребенка, сообщает сайт ООН.

Грузии члены Комитета рекомендовали ратифицировать ряд международных документов, в том числе Конвенцию по защите прав мигрантов и членов их семей, а также по защите людей от насильственных исчезновений. В числе рекомендаций — борьба с сексуальной эксплуатацией детей, обеспечение дошкольного образования, меры по борьбе с бедностью, снижение показателей детской смертности, защита прав детей с инвалидностью и другие.