Онлайн-среда Minudoc предлагает видеоконсультации семейных врачей. Поможет ли это сократить нагрузку на скорую помощь?

В основном люди обращаются к семейным врачам с такими же вопросами, как и в отделение экстренной медицины. На первом месте находятся жалобы, обусловленные простудными заболеваниями — насморк, кашель, боль в горле. Часто пациенты обращаются с сыпью, хотят продлить рецепт или корректировать схемы приема лекарств. ”Все это такие вопросы, которые можно решить при помощи видео-консультаций. Из-за начала осеннего сезона вирусных заболеваний существует множество опасений по поводу простудных заболеваний, решение которых пациент хочет найти немедленно. В ходе видеоконсультации семейный врач или медсестра сможет назначить лечение. Большим плюсом является то, что консультации minudoc.ee персонализированы. Это означает, что врач видит историю болезни в отличие от телефонной консультации линии семейных врачей”, — говорит Саади. Видеоконсультация — это услуга, которую можно сравнить со звонком к семейному врачу, а благодаря видео появляется возможность визуального контакта.

”На сегодня наш опыт показывает, что большинство пациентов получают ответ на свой вопрос по видеозвонку. Если болезнь серьезнее, необходима скорая медицинская помощь или более тщательный осмотр семейного врача, то мы даем соответствующую рекомендацию пациенту. Опыт показывает, что в большинстве случаев достаточно видеозвонка и дальнейшее направление не требуется”, — говорит Саади.

В ноябре minudoc.ee предлагает консультации семейных врачей и медсестер по пять евро за визит, столько же стоит визит в скорую помощь. После широкой дискуссии, которая возникла вокруг темы перегруженности отделения скорой медицинской помощи и семейных врачей, платформа медицинских видео-консультаций minudoc.ee понизила стоимость виртуального приема у семейного врача на такой же уровень, как и прием в отделении скорой помощи.