08.11.2018, 08:05

Онлайн-среда Minudoc предлагает видеоконсультации семейных врачей. Поможет ли это сократить нагрузку на скорую помощь?

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rus.delfi.ee
EST
Онлайн-среда Minudoc предлагает видеоконсультации семейных врачей. Поможет ли это сократить нагрузку на скорую помощь?
Foto: Shutterstock

Через платформу можно получить консультацию врача в тот же день; врачи доступны и по вечерам, и на выходных. Главное отличие minudoc.ee от телефонной консультации заключается в том, что врачи с согласия пациента получают доступ к электронной истории болезни. Благодаря этому схема лечения основана на более полной информации о пациенте, сообщает Minudoc.

Аудит Госконтроля услуг ”скорой помощи” в своем исследовании подчеркнул, что в среднем более 50% пациентов вместо обращения в отделение скорой помощи могли бы нанести визит семейному врачу или к врачу-специалисту. В аудите подчеркивается, что в отделение экстренной медицинской помощи обращаются с такими проблемами как, например, простудные заболевания, сыпь, продление рецепта, икота и с другими небольшими заболеваниями. Один из источников проблемы — пациенты не могут быстро попасть на прием к своему семейному врачу или у них просто нет семейного врача.

”Согласно закону человек должен попасть на прием к своему семейному врачу не позднее, чем через 3 дня. Естественно, что каждый пациент хочет получить помощь врача сразу же, как возникают жалобы. Поэтому нельзя обвинять людей в том, что они ищут помощь. Важнее сделать семейную медицину доступнее”, — говорит семейный врач Сергей Саади, который предлагает видео-консультации через платформу minudoc.ee.

В основном люди обращаются к семейным врачам с такими же вопросами, как и в отделение экстренной медицины. На первом месте находятся жалобы, обусловленные простудными заболеваниями — насморк, кашель, боль в горле. Часто пациенты обращаются с сыпью, хотят продлить рецепт или корректировать схемы приема лекарств. ”Все это такие вопросы, которые можно решить при помощи видео-консультаций. Из-за начала осеннего сезона вирусных заболеваний существует множество опасений по поводу простудных заболеваний, решение которых пациент хочет найти немедленно. В ходе видеоконсультации семейный врач или медсестра сможет назначить лечение. Большим плюсом является то, что консультации minudoc.ee персонализированы. Это означает, что врач видит историю болезни в отличие от телефонной консультации линии семейных врачей”, — говорит Саади. Видеоконсультация — это услуга, которую можно сравнить со звонком к семейному врачу, а благодаря видео появляется возможность визуального контакта.

”На сегодня наш опыт показывает, что большинство пациентов получают ответ на свой вопрос по видеозвонку. Если болезнь серьезнее, необходима скорая медицинская помощь или более тщательный осмотр семейного врача, то мы даем соответствующую рекомендацию пациенту. Опыт показывает, что в большинстве случаев достаточно видеозвонка и дальнейшее направление не требуется”, — говорит Саади.

В ноябре minudoc.ee предлагает консультации семейных врачей и медсестер по пять евро за визит, столько же стоит визит в скорую помощь. После широкой дискуссии, которая возникла вокруг темы перегруженности отделения скорой медицинской помощи и семейных врачей, платформа медицинских видео-консультаций minudoc.ee понизила стоимость виртуального приема у семейного врача на такой же уровень, как и прием в отделении скорой помощи.

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