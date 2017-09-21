ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ: задайте свой вопрос руководителю Пыхьяской префектуры

Кристиан Яани Foto: Politsei

Руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани готов ответить на вопросы читателей Delfi. Вопросы могут касаться охраны правопорядка, выдачи документов, дорожного движения, погранохраны и так далее.