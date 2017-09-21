ОНЛАЙН-ИНТЕРВЬЮ: задайте свой вопрос руководителю Пыхьяской префектуры

Руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани готов ответить на вопросы читателей Delfi. Вопросы могут касаться охраны правопорядка, выдачи документов, дорожного движения, погранохраны и так далее.
Дорогие читатели, ваши вопросы пишите в комментариях либо отправьте на journalist@delfi.ee (в заголовке письма укажите POLITSEI).
Вопросы принимаются до 27 сентября включительно.
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