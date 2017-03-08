ОНЛАЙН ГАЛЕРЕЯ: Второй день визита Кальюлайд в Финляндию

Во вторник утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась с двухдневным визитом в Финляндию.

Во вторник Кальюлайд встретилась с президентом Финляндии Саули Нийнистё, премьер-министром Юхой Сипиля, спикером парламента Финляндии Марией Лохела, председателем городского совета Хельсинки Туули Коуса и исполняющим обязанности мэра города Пеккой Саури. Запись с созванной Кальюлайд и Нийнистё можно посмотреть на сайте администрации президента Финляндии.

Сегодня утром Кальюлайд посетила школу Латокартано, которая предлагает для детей из Эстонии обучение на эстонском языке, а также выступила с лекцией в Тампереском техническом университете.

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Посмотреть фотографии первого дня визита можно ниже:



В состав сопровождающей главу государства официальной делегации входят также председатель комиссии Рийгикогу по международным делам Марко Михкельсон и член комиссии по делам Европейского Союза Калле Паллинг, министр образования и науки Майлис Репс, министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало, командующий Силами Обороны Эстонии генерал Рихо Террас, ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, председатель правления Эстонской Торгово-Промышленной палаты Тоомас Луман как руководитель бизнес-делегации, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам экономического развития Вильяр Луби, генеральный директор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп и председатель Комитета офицеров-резервистов Эстонии капитан Андре Лиллелехт.

Президента Кальюлайд во время государственного визита сопровождает бизнес-делегация в составе 41 человека, а также ее супруг Рене Максимовский.

Президентская канцелярия отмечает, что с Финляндией Эстонию связывает продолжительное и хорошее сотрудничество в сфере экономики и культуры. На встречах будут обсуждаться вопросы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества, особенно в цифровой сфере, в области энергетики и транспорта, а также науки и образования. Будет также обсуждаться ситуация с безопасностью в Европе и проблемы, стоящие перед Европейским Союзом.