ОНЛАЙН-БЛОГ: В Латвии детям приходится ходить в русскоязычные детские сады, латвийских — не хватает

Онлайн-трансляция:

Международная конференция по интеграции 15.11-16.11.2018

Впереди кофе-пауза, которая будет длиться до 15.10.

Коллосеус решил не отвечать на вопрос о том, что он думает о "политике одного языка", которая царит в Латвии, Литве и Эстонии.

Подробнее о выступающих вы можете почитать здесь: http://integrationconference.ee/выступающие

Коллосеус не согласен со Сполитисом по поводу того, что латыши не хотят отдавать детей в русские детские сады. По словам немца, это отличная возможность выучить не родной язык.

"Когда мы принимаем решения, то должны понимать, думаем мы о себе, о взрослых, или о детях. Мы должны жить в будущем, а будущее - это язык. В высшее заведение у нас нельзя поступить без хорошего знания литовского, - говорит Вилма Бачкиуте.

Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва)

Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия)

Пирет Кяртнер, Министерство образования и науки (Эстония)

Пришло время вопросов от публики.

Коллосеус говорит, что нужно бороться с расизмом и говорить о нем.

"У нас в Германии есть кварталы, где говорят на турецком, во многих местах распространены несколько языков. В крупных городах можно обойтись английским".

Он также рассказал об исследовании, которое доказало, что у половины опрашиваемых, которые работают в детских садах, в группе были дети с 6-10 различными родными языками.

Коллосеус упомянул, что в Германии большинство считает, что мигранты должны ассимилироваться, а не интегрировать.

Следующий спикер: Маттиас Коллосеус, Немецкая ассоциация Каритас (Германия)

От редактора: Временные проблемы с трансляцией, скоро проблемы будут устранены.

"Реэмиграция в Литву начинается, но в школах много детей, у которых могут быть литовские корни, но языка они не знают, у них нет ничего общего с Литвой, они родились в другой стране, где один родитель литовец".

"В 90-ых годах родители оставляли своих детей с бабушками и дедушками в Литве, теперь же они не боятся забирать своих детей с собой. В целом, статистика уезжающих детей до 18-ти огорчают".

Литва является крупнейшим донором трудовых мигрантов и Вилма видит большую проблему в эмиграции.

"Иногда мы зацикливаемся на прошлом, а я не думаю, что мы должны жить в прошлом. Я хочу воспользоваться и поделиться с вами статистикой. Да, мы действительно верим, что мы всегда являлись мультикультурной страной".

Следующий спикер! Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва)

"Если говорить о мультикультурностях, она будет существовать только при сильной языковой культуре. Если мы говорим о примере Латвии, то усиление роли латышского языка - это правильный путь, в то же время он обеспечивает меньшинства правом пользоваться родным языком".

"Мы боремся за то, чтобы у нас было больше латвийских детских садов. Часто не хватает латвийских садов и поэтому дети из латвийских семей идут в русские детские садики, даже если не хотят".

"От других стран, в том числе от Эстонии, мы отличаемся тем, что не переписали конституцию, став независимыми".

По словам Сполитоса, одной из главных ошибок советских властей был запрет народных праздников.

"Если говорить о периодах оккупации (нацисткой и советской), то это повлияло и на языковую политику. В то время были созданы русскоязычные школы и латвийские школы, это существовало во всем советском союзе. В русских школах нужно было учиться на год меньше, это было субъектом политики Москвы".

Сполитис рассказывает о языковой политике Латвии, советской оккупации и языковой реформе. "В 30-е годы Пауль Шиман предложил создать школы для национальных меньшинств. Это продлилось до 40-ых годов, потом пошло "олатышивание" Латвии, всех делали латышами"

Следующий спикер: Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия)

"Важно, чтобы мы учитывали практику своих соседей, а не пытались применять модели, которые издалека звучат или выглядят хорошо. Мы должны изучить все модели, но быть гибкими при выборе модели интеграции для Эстонии".

"Основная проблема состоит в том, что если, например, вы начинаете учить шведский или финский в начальной школе, то не факт, что вы сможете продолжить обучение в гимназии".

"Университеты стабильно, но верно заменяют эстонский язык на английский. Мы видим учебные программы, где эстонский заменяет английский. Другой язык не должен заменять родной язык, каким бы он ни был". Кяртнер считает, что даже если родной язык (каким бы он ни был) не преподают в школах, то его нужно учить хотя бы дома.

"Это было время, когда люди, чей родной язык - не эстонский, впервые узнали, что возможно говорить на обычном языке с любым эстонским, говорить на жизненные темы. Нас окружает столько материала по изучению эстонского как второго языка, что мы очень отдалились от реальной жизни".

"Уже в 60 годах были значительные языковые эксперименты. Я была одним из учащихся специальных языковых школ в Тарту. Мы изучали английский язык с первого класса, американская и английская литература, география. Еще один важный период - это начало 90 годов, когда при помощи совета Великобритании началось персональное развитие учителей".

Пирет Кяртнер говорит о том, как иностранные языки вмешиваются в жизнь маленьких стран, особенно Эстонии.

Тема следующей лекции - "Балтийское 100 – возможности мультикультурной и многоязычной системы образования". Участники: Пирет Кяртнер, Министерство образования и науки (Эстония) Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия) Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва) Маттиас Коллосеус, Немецкая ассоциация Каритас (Германия) Модератор: Керсти Кивирюют, учительница истории и социальных наук

Смотрите обновленную галерею и присоединяйтесь к нам обратно через 10 минут. Программа - здесь. http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/

Сейчас подходит перерыв на обед, до встречи в 13!

Один из гостей спросил, как люди воспринимают иностранцев. Мужчина приехал из-за рубежа и учится в Эстонии. Гости ответили много, но конкретного ответа не было.

Комментарий редактора: люди, собравшиеся здесь, действительно интересуются темой интеграции, случайных людей почти нет. Стартаперы, гости страны, гости из-за рубежа, всех возрастов.

"Русскоязычные в Эстонии все еще борются с мнением о том, что нужно выбирать между белым и черным, что не правда", - говорит Бахтина.

Сейчас продолжается дискуссия. Например, Бантинг говорит, что в Канаде люди считают миграцию положительным явлением, так как беженцев они принимают в основном образованных, соответственно, и интеграция проходит быстрее.

"Можно быть политически эстонцем, но иметь множественную культурную идентичность".

"Политика интеграции должна быть улицей с двусторонним движением, должно быть познание с двух сторон. Государство обязано развивать культуру, которая обучает и эстонскому языку, но это не означает, что она должна навязываться, чтобы заменить различные существующие культурные идентичности, она должна следовать за этой идентичностью".

Так, по мнению Тамма, выглядит модель эстонского общества. Целое культурное общество делится на части.

"Мы все мультикультурны, знаем мы это или нет. Гомогенной культуры в современном мире нет. Культура - это совокупность ресурсов, которая имеется у человека, чтобы сделать свои жизненные меры значимыми. Здесь мы можем говорить о двух системах, которые порождают тексты и практики".

Следующим выступает профессор Марек Тамм из Таллиннского университета. Он говорит о проекте Rita-Ränne.

Еще одно исследование: "Знай своего соседа". 3 игрока на каждую группу, три этнических эстонца и три русскоязычных эстонца. Эстонские судьи угадали 82% русскоязычных, русские судьи до 50% эстоноязычных. С хорошо интегрированными русскоязычными (хорошо знающими эстонский язык) цифры были ниже в случае эстоноязычных судей.

"Например, конкретный пример из Эстонии. Русскоговорящий из Эстонии. Вопросы, переведенные с эстонского: "Как вы отмечаете новый год?", "Что вы едите, что пьете, какие подарки получаете?" Один говорит, что вся семья собирается вместе, юмористическая передача, все пускают салюты. Второй, что он ест оливье, смотрит выступление российского президента, пьет шампанское или водку. Первый - чистый человек, который давно живет в Эстонии".

Методы, которые Дарья использовала для своего использования: Людям задают одинаковые вопросы. Смогут ли люди ответить на вопросы так, чтобы это показало их принадлежность к той группе, к которой они действительно принадлежат, а не притворяются.

На сцену вышла Дарья Бахтина из университета Калифорнии и Лос-Анджелесе.

"Я чувствую, что Эстония движется в том же направлении, что и демократические страны, но с другой точки отчета. Интеграция в Эстонии близится к модели национальных меньшинств".

Трансляция выше доступна на русском языке! Слушайте и пишите свое мнение в наш блог.

"Политики, которые сказали, что мультикультурализм - мертв".

Вертикальные линии - количество людей, родившихся за пределами указанных стран. Горизонтальные линии - степень интеграции.

Профессор Киф Бантинг занимает вопросами мульти-культурализм: "Во второй половине 20 века западная демократия начала принимать этническую демографию не как угрозу, а как плюс. Это породило совершенно другие модели того, как реагировать на меньшинства. Первая модель - реагирование на национальные меньшинства. Народы внутри меньшинства, которые ищут себе роль, место в обществе. Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании. Народы, которые считают себя отдельными на фоне другого общества. Вторая модель - модель для иммигрантского меньшинства. Каким образом можно поддержать этих людей? Я стараюсь определить, где место Эстонии в этих двух моделях".

Модератор: Марианна Макарова, Государственная канцелярия

Сейчас будет три выступающих, все будут говорить на тему "Культура, ценности и общая государственная идентичность – Что делает одну страну домом для всех?"

Выступающие: Профессор Киф Бантинг, Университет Квинса (Канада) Dr. Дарья Бахтина, Калифорнийский университет (США/Эстония) Профессор Марек Тамм, Таллиннский университет (Эстония)

Зал полон вопросов! Большинство из них задают люди, которые тоже будут выступать сегодня-завтра.

"Имеет ли гражданство важность для интеграции? Те, кто стали гражданами, добивались большего успеха, но те люди, которые ходатайствовали о гражданстве, часто имели те качества, которые не имели те люди, которые получили его натурально. Они часто более абмициозны".

Ирене Кяосаар

"Каждый прожитый в стране год дает больше шансов для успешной интеграции, первые 30 лет".

"Возраст не влияет на успех в интеграции. Пол также не виляет на успех. Образование же влияет, чем больше они образованы, тем большего успеха они добиваются. Последний пункт - имеется ли у них юридический статус, вид на жительство, например".

Для изучения степени интеграции профессор и его команда общались с людьми разных социальных статусов и степенью интеграции.

Шесть измерений успеха интеграции: - Навигационное - Политическое (например, профессор говорит, что в США очень многие жители не интегрированы политически) - Психологическое (чувствовали ли вы себя аутсайдером) - Социальное (как часто вы ужинали с американцами(в случае США) за последние 12 месяцев, сколько друзей-американцев в вашей записной книжке) - Лингвистическое (уровни навыков чтения) - Экономическое (статус занятости, насколько вы участвуете в экономике страны)

"Мы предлагаем найти стандартное измерение интеграции, чтобы она подходила для всех людей в обществе. После трех лет исследований мы наконец придумали эти меры. 12 лабораторий иммиграционной политики".

"Политики не располагают достаточными материалами, чтобы принять правильные решения в отношении мигрантов. Именно исследования лабораторий миграционной политики помогают им".

"Сегодня Европа более открыта для мигрантов, чем другие сообщества".

Лайтин рассказал, что много лет изучал проблемы интеграции в странах Балтии.

Модератор конференции, журналист Ханнес Хермакюла: "В 90-ых годах я жил в Советской Эстонии и был членом подпольного движения. Потом я отказался от советского гражданства и эмигрировал из Эстонии. Я много где побывал и в заключении остался в Америке. Я благодарен тем людям, которые меня приняли. Я очень хочу помню годы в Америке и Италии, помню 5 лет, когда у меня не было никакого гражданства".

На сцену выходит профессор Стэнфордского университета Дэвид Лайтин. “Multidimensional Measure of Immigrant Integration”

"Важно, чтобы информация доходила до всех людей, проживающих в инфопространстве. Наши требования ко всем службам стали выше. Мы занимаемся всеми этими темами ежедневно, мы не любуемся тем, что уже провели. Вчера в беседе Индрек Саар сказал, что его мечта - чтобы интеграция проникла во все сферы".

"Эта конференция указывает на то, к чему мы пришли. Мы не сидим в бумагах, мы собрались здесь и говорим здесь в 4 стенах, но это найдет очень далеко. Сегодня мы ведем политику. Я очень рада, что в этой сфере происходят дебаты".

На сцену вышла Пирет Хартман, представитель Министерства культуры, которая говорит на эстонском языке, но поприветствовала публику на трех языках.

"Я очень надеюсь, что завтра вечером мы будем чуть-чуть мудрее и опытнее, чем сейчас".

Ирене Кяосаар рассказывает, как многообразно для каждого из нас понятие слова "дом": "Но чем бы мы не считали свой дом, мы хотим, чтобы там было безопасно. Но безопасность невозможно обеспечить одному".

Ирене говорит сразу на трех языках. Приветствует гостей и желает приятной конференции. Саар конференцию уже покидает.

На сцену выходит глава центра интеграции Ирене Кяосаар:

"Политика Эстонии всегда ставила на первое место вопрос коммуникаций и того способа, который мы используем для обмена информации. Это понятно, ведь в мировом масштабе речь идет не о самом крупном государстве. Защита эстонского языка является одной из составных частей мировой культуры и его богатства. Язык не является единственной частью, касающейся интеграции в широком смысле".

На сцену вышел министр культуры Индрек Саар: "Эстония - многокультурное государство. Сегодня в Эстонии проживает 194 различных национальностей. Помимо 194 национальностей мы можем увидеть очень большое количество разных языковых диалектов. При создании государства мы всегда считались с тем, что Эстония богата культурами".

Программу конференции на русском языке можно посмотреть здесь: http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/