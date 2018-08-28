28.08.2018, 10:07

ОНЛАЙН-БЛОГ: Президент Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
 
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Eesti president Kersti Kaljulaid ja Austria president Alexander Van der Bellen Kadriorus
Eesti president Kersti Kaljulaid Foto: Karin Kaljuläte

Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась сегодня, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.

Президент будет ночевать в гостевом доме Elektra и работать в помещениях Нарвского колледжа Тартуского университета, где ей выделена одна комната для совещаний и пара кабинетов.

Из работников вместе с президентом поедут чиновники в соответствии с потребностями и распорядком дня. В день в Нарве будет десяток работников президентской канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений.

Сегодня президента ждут рабочие обязанности. Она встретится с членами Нарвской горуправы и горсобрания. Также она посетит Нарвский колледж Тартуского университета.

В завершение вечера президент посмотрит соединяющую Нарву и Нарва-Йыэсуу велосипедную дорожку, отправившись в вечерний велотур.

Также в Нарве президент в четверг устроит прощальный визит послов Норвегии и Финляндии, встретится с молодежью — например, с участниками программы "Noored kooli", с молодыми людьми из летнего лагеря SPIN и из Vita Tiim.

Читайте, как проходит визит Кальюлайд в Нарве — предстоящие два дня корреспонденты Delfi будут освещаться рабочие дни президента.

Начало трансляции ориентировочно в 11:00.

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