ОНЛАЙН-БЛОГ: "Политика Эстонии всегда ставила на первое место вопрос коммуникаций". Как проходит конференция по интеграции

Онлайн-трансляция:

Международная конференция по интеграции 15.11-16.11.2018

"Важно, чтобы информация доходила до всех людей, проживающих в инфопространстве. Наши требования ко всем службам стали выше. Мы занимаемся всеми этими темами ежедневно, мы не любуемся тем, что уже провели. Вчера в беседе Индрек Саар сказал, что его мечта - чтобы интеграция проникла во все сферы".

"Эта конференция указывает на то, к чему мы пришли. Мы не сидим в бумагах, мы собрались здесь и говорим здесь в 4 стенах, но это найдет очень далеко. Сегодня мы ведем политику. Я очень рада, что в этой сфере происходят дебаты".

На сцену вышла Пирет Хартман, представитель Министерства культуры, которая говорит на эстонском языке, но поприветствовала публику на трех языках.

"Я очень надеюсь, что завтра вечером мы будем чуть-чуть мудрее и опытнее, чем сейчас".

Ирене Кяосаар рассказывает, как многообразно для каждого из нас понятие слова "дом": "Но чем бы мы не считали свой дом, мы хотим, чтобы там было безопасно. Но безопасность невозможно обеспечить одному".

Ирене говорит сразу на трех языках. Приветствует гостей и желает приятной конференции. Саар конференцию уже покидает.

На сцену выходит глава центра интеграции Ирене Кяосаар:

"Политика Эстонии всегда ставила на первое место вопрос коммуникаций и того способа, который мы используем для обмена информации. Это понятно, ведь в мировом масштабе речь идет не о самом крупном государстве. Защита эстонского языка является одной из составных частей мировой культуры и его богатства. Язык не является единственной частью, касающейся интеграции в широком смысле".

На сцену вышел министр культуры Индрек Саар: "Эстония - многокультурное государство. Сегодня в Эстонии проживает 194 различных национальностей. Помимо 194 национальностей мы можем увидеть очень большое количество разных языковых диалектов. При создании государства мы всегда считались с тем, что Эстония богата культурами".

Программу конференции на русском языке можно посмотреть здесь: http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/