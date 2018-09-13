ОНЛАЙН-БЛОГ И ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: В Рийгикогу обсуждают вопрос перевода русских детсадов и школ на эстонский язык обучения

Переход на эстонский язык обучения

Раннут полагает, что Северо-Восток следует рассматривать отдельно и не нужно сейчас на нем зацикливаться, потому что в этом случае проблема не разрешиться никогда. «Давайте сейчас решим сейчас 90% проблемы, и не будет смотреть сейчас на Ида-Вирумаа».

По подсчетам Раннута, к 2023 году реально закончить большую часть процесса.

Раннут отмечает, что эстонские школы могли бы принимать всех русских детей, которые хотят там учиться. По его оценке, около половины русских детей способны учиться в эстонской школе. "Необходимость в переходе на эстонский язык очень большая".

Раннут: хуже всего обстоят дела с планом развития эстонского языка: проект был составлен, но языковеды отказались поддерживать всякий мусор и теперь у нас нет плана развития.

По мнению Раннута, ситуацию усугубляют политические игры в Таллинне и Нарве, где не совсем понятно, кто чего хочет, а также непрозрачность и слабый контроль сферы.

Для разнообразия - мнение. http://rus.delfi.ee/projects/opinion/ne-prevraschat-russkie-shkoly-v-estonskie-a-sozdat-edinuyu-shkolu-gde-vse-uchatsya-vmeste-i-naravne?id=83656385

Раннут: мы здесь интегрируемся. Не очень эффективно, но мы должны помнить о том, что мы имеем дело с двойной интеграцией: языковой и ментальной. И если одна из них не работает, то не работает все.

Опять же, - начинать с детского сада.

Раннут: прежде всего, хотелось бы сказать, что переход реален и Эстония с этим справится.

За трибуной - Март Раннут.

Яак Мадисон отмечает, что русская молодежь, скорее, лучше владеет английским, чем эстонским.

Метс: чем раньше мы начнем обучать эстонскому языку, тем легче нам будет в будущем.

Метс делает большие ставки на новое поколение учителей. На вопрос о том, станет ли когда-нибудь его школа полностью эстонской, он ответил утвердительно, но сказал, что для этого «должны прийти эстонские ученики», которые будут способны учиться на государственном языке. Это, по его оценке, произойдет через 10-20 лет.

Ольга Иванова: никто не говорит о решениях, все лишь выступают с лозунгами и немного наивными тезисами.

Идеальный выход: учителя, которые могут говорить на двух языках.

Учителей, которые согласились бы приехать в Ида-Вирумаа, найти тоже очень сложно.

По его мнению, очень хорошие результаты можно было бы получить, предоставляя ученикам возможность практики за пределами Ида-Вирумаа. Хотя тут возникает риск того, что, вернувшись, молодой человек снова не сможет повышать и поддерживать полученный уровень знания языка.

Метс отмечает, что в Ида-Вирумаа многие после окончания профтеха начинают работать в русскоязычной среде, поэтому у них возникает резонный вопрос: а зачем мне эстонский и где мне его использовать?

Метс: могу сказать, что те ученики, которые у нас есть, на эстонском языке учиться не могут. После основной и средней школы мы не можем вывести их на такой уровень, чтобы они полностью понимали эстонский и были способны на нем учиться.

Слово Ханнесу Метсу.

Ладынская-Кубтитс: Это неправда, что Исамаа изменила свое мнение. Мы всегда говорили о переходе и стояли за него.

Арто Аас обвиняет «Исамаа» в том, что они изменили свое мнение. «Реформисты выступали с этой идеей еще в прошлом году, но тогда вы были против».

Ладынская-Кубтитс приводит в пример свою дочь, которую она обучает двум языкам с самого раннего возраста.

Ладынская-Кубтитс еще раз подчеркивает, что самым важным является вопрос педагогического состава. Необходимо привлекать молодых, но одной лишь зарплатой этого сделать не удастся. Также следует позаботиться о том, чтобы учителя, которые сейчас работают в русских школах, тоже нашли себе применение. «Уважаемые коллеги, не надо играть на страхах. Давайте уважать страхи наших избирателей!»

Сестер подчеркнул, что начинать нужно уже с детского сада.

Свен Сестер: я разделяю ваше мнение. Я думаю, что проблема заключается в том, что 20-25 лет назад были приняты неверные решения. Если бы мы тогда поступили по-другому, то лицезрели бы сейчас совершенно другую картину.

Ладынская-Кубитс: думаю, мы могли бы прийти к компромиссу. В Эстонии будет эстоноязычная система образования, но в Таллинне и Ида-Вирумаа останется несколько сильных школ с упором на русский язык.

Поднимается вопрос нехватки учителей. Ладынская-Кубитс: у нас не хватает учителей даже для системы 60/40.

Ладынская-Кубитс: чего мы боимся? Эстонцы боятся за свой язык, русские — за то, что их дети могут лишиться идентитета.

Ладынская-Кубитс: мне бы хотелось, чтобы этот вопрос решался спокойно, без противопоставленя. И я верю, что так и будет.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/toom-sesteru-vybory-blizyatsya-mozhno-vydavat-vsyakuyu-erundu-lish-by-zvuchala?id=82949369

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ryjvas-znat-estonskij-yazyk-ne-nakazanie-a-vozmozhnost?id=82975335

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/madison-irl-uzhe-sto-raz-mogla-by-perevesti-vse-shkoly-na-estonskij-no-ne-sdelala-etogo?id=82950109

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sven-sester-predlagaet-polozhit-konec-russkoyazychnomu-obrazovaniyu-sady-i-shkoly-dolzhny-byt-na-100-estonoyazychnymi?id=82946447