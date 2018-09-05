05.09.2018, 12:42

ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | В Эстонии задержаны двое подозреваемых в государственной измене! Они работали на ГРУ Генштаба России

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один из задержанных служил офицером в Силах обороны
rus.delfi.ee
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Pressikonverents Riigiprokuratuuris Edgar Savisaare asjus
Foto: Andres Putting

Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Согласно подозрению, задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.


Один из двух подозреваемых во время совершения преступления служил офицером в Силах обороны Эстонии.

Сегодня в 13:00 детали инцидента обнарудуют генеральный государственный
прокурор Лавли Перлинг, государственный прокурор Инна Омблер, генеральный директор Полиции Безопасности (КАПО) Арнольд Синисалу и главнокомандующий Силами обороны ЭР генерал Рихо Террас.

Задержаны подозреваемые в госизмене
Спасибо, что были с нами!
Прямой эфир завершен. Итак, подытожим: КАРО и госпрокуратура Эстонии подозревают двух граждан страны в государственной измене и передаче секретных данных российскому Главному разведывательному управлению Генштаба ВС. Подозреваемые, майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас, и его отец Петр Полин, задержаны и находятся по стражей
Петр Волин в советское время служил в пограничных войсках КГБ СССР.
Есть подозрение, что пара подозреваемых получала от ГРУ деньги за их сообщения
Изменническую деятельность задержанные вели в течение как минимум пяти лет, до самого своего ареста
Большинство вопросов журналистов на пресс-конференции остается без ответов с стороны представителей прокуратуры и КАПО
В свое время Денис Метсавас вступил в конфликт с поп-музыкантом Сергеем Крутихиным http://baltnews.ee/obc/20171226/1016479940.html
Delfi упоминал о майоре Метсавасе в связи с выходом в свет книги о русскоязычных офицерах Сил обороны ЭР http://rus.delfi.ee/daily/estonia/oficerskij-uspeh-v-svet-vyshla-kniga-o-russkoyazychnyh-oficerah-estonii?id=73565943
Оба задержанныйх имели гражданство Эстонии - это важно, потому что в государственной измене можно обвинитьтолько граждан
Старший из подозреваемых, отец Метсаваса Петр Волин помогал в установлении контакта с ГРУ
По роду своей службы майор Метсавас имел доступ к документам по развитию артиллерийских подразделений Сил обороны
Прокурор Инна Омблер: "Подозреваемые передавали госсекреты и шифрованные сообщения ГРУ Генштаба ВС РФ"
Майор Денис Метсавас служил в артиллерии, потом в Генштабе. С понедельника должен быть перейти на службу в ополчение Кайтселийт.
Террас: "...Мы найдем всех предателей в наших рядах!". Создана спецкомиссия.
Говорит главнокомандующий Рихо Террас: Денис Метсавас служил в Силах обороны с 1998-го года и оставлял впечатление надежного челвоека. Но оказалось, что мы имели дело с предателем.
По утверждениям прокурора, преступления совершались в течение не менее пяти лет
Это отец и сын, последний служил в Главном штабе Сил обороны ЭР
Лавли Перлинг назвала имена подозреваемых: Денис Метсавас (1980 г.р.) и Петр Волин (1953 г.р.)
А такого изменника помните? http://rus.delfi.ee/daily/criminal/arestovan-byvshij-chinovnik-kapo-vladimir-vejtman-ego-podozrevayut-v-gosizmene-i-peredache-rossii-sekretnyh-svedenij?id=66563836
Были и случаи перебежчиков. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/shpion-mihail-petrov-fsb-prevratilos-v-sobaku-kotoraya-ohranyaet-sumki-oligarhov-poetomu-ya-i-stal-perebezhchikom?id=81824713
Эстонские спецслужбы заявляют, что Россия активизировала разведывательный интерес по адресу Эстонии и ЕС. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/za-poslednie-2-5-goda-za-sotrudnichestvo-so-specsluzhbami-rf-v-estonii-osudili-desyat-chelovek?id=81753731
И вновь случай госизмены в Эстонии. В этой связи напомним вам о предыдущих подобных инцидентах. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-kak-rossijskie-specsluzhby-verbuyut-v-estonii-shpionov?id=80111306

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Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Согласно подозрению, задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
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