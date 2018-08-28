ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: Керсти Кальюлайд переехала на работу в Нарву, встретилась с местными жителями и депутатами горсобрания, совершила велопробег. На каком языке говорила президент?

Президент будет ночевать в гостевом доме Elektra и работать в помещениях Нарвского колледжа Тартуского университета, где ей выделена одна комната для совещаний и пара кабинетов.

Из работников вместе с президентом поедут чиновники в соответствии с потребностями и распорядком дня. В день в Нарве будет десяток работников президентской канцелярии — советники, директор канцелярии, офицеры для поручений.

Сегодня президента ждут рабочие обязанности. Она встретится с членами Нарвской горуправы и горсобрания. Также она посетит Нарвский колледж Тартуского университета.

В завершение вечера президент посмотрит соединяющую Нарву и Нарва-Йыэсуу велосипедную дорожку, отправившись в вечерний велотур.

Также в Нарве президент в четверг устроит прощальный визит послов Норвегии и Финляндии, встретится с молодежью — например, с участниками программы "Noored kooli", с молодыми людьми из летнего лагеря SPIN и из Vita Tiim.