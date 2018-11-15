ОНЛАЙН-БЛОГ: Если кому-то нужны языковые курсы — он их найдет

Онлайн-трансляция:

Первый день:

Второй день:

Международная конференция по интеграции 15.11-16.11.2018

В 14 часов начнутся дебаты с участием Осиновского, Кылварта, Ладынской, Каллас и многих других!

Воркшопы: 1. «Практический интерактивный мастер-класс по деконструкции себя и других» Д-р Дарья Бахтина Какова роль мужчины в семье? Как вы празднуете Рождество? Ответы на эти и подобные вопросы могут использоваться для определения этнической принадлежности лица. Независимо от того, являются ли они по-настоящему практичными, эти вопросы будут темой нашего мастер-класса. Мы сравним практики и представления о себе и других, попробовав побыть судьями в имитационной игре. В ходе демонстрации эксперимента аудитории будет предложено обсудить свои гипотезы о формировании и сохранении социокультурных групп. Мы не только узнаем больше об определенных категориях, важных для того, чтобы стать признанным членом социальной группы, но и попробуем повысить четкость нашего восприятия социальной классификации и содействовать популяризации партисипаторного исследования как средства повышения осведомленности. Воркшоп на английском языке. 2. «Преодоление нарративного разрыва посредством культуры и торговли» Виктория Престон, Игорь Мерхейм-Эйр Недавнее исследование, посвященное использованию нарративов российскими и другими СМИ, показало, что они используются для создания разлада между сообществами как в балтийских странах, так и в странах Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В начале мастер-класса будут продемонстрированы имеющиеся социально болезненные темы и разногласия, а также нарративы, посредством которых они эксплуатируются в различных СМИ. Затем мы обсудим некоторые ситуационные исследования, в ходе которых нейтральные сторонние векторы – такие как торговля, преподавание английского языка, искусство и музыка – использовались в других странах для создания взаимодействия и устранения противоречий. (Участники мастер-класса могут привести в пример любые ситуационные исследования, которые они хотели бы обсудить). Последующая групповая дискуссия будет посвящена тому, что можно сделать в Эстонии и других странах Балтии для создания взаимодействия между различными языковыми группами. К концу сессии мы надеемся получить 3 или 4 конкретных рекомендации для дальнейшего рассмотрения. Воркшоп на английском языке. 3. «Расширение прав и возможностей молодежи (представителей коренного населения и национальных меньшинств) как средство улучшения отношений между большинством и меньшинством и укрепления сплоченности общества» Тереза Фрайдингерова, Ph.D. (Организация «Человек в беде» и факультет социальных наук Карлова университета), Чехия На мастер-классе будут представлены меры, направленные на расширение прав и возможностей молодежи – потенциальных и фактических лидеров мнений и распространителей в своих социальных кругах – с целью обогащения и поддержки более сбалансированного общественного обсуждения миграции, интеграции и сосуществования большинства и меньшинства в Чехии посредством освоения компетенций в сфере медиа и правозащитной деятельности. На мастер-классе будет представлен опыт работы организации «Человек в беде» с молодежью – студентами журналистики и лидерами второго поколения мигрантов. «Человек в беде» совместно с факультетом социальных наук Карлова университета в Праге проводит семестровый курс «Медиа и миграция», посвященный освещению связанных с миграцией тем в СМИ. У студентов и будущих журналистов имеется возможность рассмотреть тему с различных перспектив и обсудить ее как с экспертами в сфере миграции, так и с профессиональными журналистами. Также студенты могут принять участие в полевых экспедициях журналистов и заниматься полевой работой под их руководством. Другая группа, которой оказывает поддержку организация «Человек в беде» – мигранты второго поколения, преимущественно вьетнамцы, являющиеся крупнейшей этнической группой не европейского происхождения в Чехии. За последние годы зафиксировано несколько массовых мероприятий и движений молодых вьетнамцев, направленных на решение вопросов, связанных с их смешанной идентичностью, ощутимо неясным положением в обществе и осознанной инаковостью, о которой им напоминают каждый день. Целевой аудиторией этих движений являются как диаспора, так и национальное большинство, и их деятельность направлена на улучшение сосуществования большинства и вьетнамцев в Чехии. Воркшоп на английском языке. 4. «Реализация стратегий интеграции: Уроки, вызовы и решения» (Молдова, Кыргызстан, Грузия) ОБСЕ Цель сессии – поделиться опытом стран по реализации интеграционной политики в Эстонии, Грузии, Кыргызстане и Молдове. Сессия будет посвящена выявлению и обсуждению крупных вызовов, потенциальных расхождений между первоначальными планами и их реализацией и эффективных решений. Также в ходе нее будут решены вопросы, связанные с участием сообществ этнических меньшинств и гражданского общества в целом в развитии и реализации интеграционной политики. Воркшоп на русском языке с синхронным переводом на английский и эстонский языки. 5. «Живая Библиотека: вызов стереотипам чтобы лучше понять разнообразность» Ронни Абергель В этом воркшопе создатель Живой Библиотеки объяснит вам концепцию Живой Библиотеки и как возможно организовать свою Живую Библиотеку. Кроме того, вы сможете сами по-участвовать в Живой Библиотеке читателями. Живая библиотека – это не привычная нам всем библиотека: в рамках этого мероприятия люди становятся Книгами. Таким способом можно познакомиться с людьми с кем ваши жизненные дороги никогда не пересеклись бы. При регистрации оставьте пожалуйста свои предрассудки за дверью. Воркшоп на английском языке но Книги будут говорить на разных языках (на эстонском, русском или английском).

На этом серия вопросов-ответов закончена, впереди - рабочие комнаты и обед. Мы вернемся к вам к 14 часам, когда начнется самое интересное - дебаты.

"Нам нужно перестать говорить о толерантности и начать говорить об уважении. Я могу терпеть тебя, но это не значит, что я тебя уважаю. Нам нужно начать понимать друг друга", - говорит Пётр Починщиков.

"Русские воспринимаются в нашем обществе только при условии, что они говорят на эстонском языке, знают историю эстонскую, патриоты. Это нужно изменить", - говорит Триин Улла.

Пётр Починщиков сомнительно относится к языковым курсам: "Если человеку они нужны, он их найдет. Я приехал в Финляндию без знания языка и никогда не участвовал ни в каких курсах, сейчас я работаю переводчиком. Нельзя обобщать "языковые курсы для всех".

Ронни Абергель в вопросах интеграции взрослых предлагает посмотреть на себя и признать свои ошибки. "Мы не достучались до людей, позволили расти сегрегации. Об этом надо говорить, это может вам не понравится. Вы можете работать с молодежью, но родители оказывают сильное влияние на своих детей. Я знаю родителей, которые изолировали своих детей от моих, потому что они боятся. Работа с детьми - штука прекрасная, но дети возвращаются домой".

Время вопросов и ответов: "Как менять массы людей, а не конкретные группы?" Отвечает Триин Улла: "Нельзя отдельно делать проекты для людей, которые окажут воздействие на общую массу. Вот молодежные проекты предназначены для молодежи, которые берут на себя ответственность. И дома эти молодые люди расскажут, какой крутой был проект, кто там был. Дети оказывают наибольшее влияние на своих родителей".

Триин Улла, Молодежные встречи (Эстония)Фото: Mollusk Meedia

Ронни Абергель, Human Library Organization (Дания) Фото: Mollusk Meedia

Пётр Починщиков, Art Promotion Center (Финляндия) Фото: Mollusk Meedia

Мнения участников после программы: "Теперь я хочу выучить эстонский"

Русскоязычные молодые люди чаще видят себя в будущем за границей, чем эстонцы.

Изменения до и после программы. По словам спикера, на эстонцев программа повлияла больше.

Улла признает, что по итогам встреч оказалось, что эстонцы и русскоязычные в Эстонии мало контактируют между собой.

Как показали опросы, после программы у молодых стало больше желания общаться с другими этническими группами и изучать иностранные языки.

Улла рассказывает о программе для молодежи "Youth meetings", которая считается лучшей интеграционной программой в Эстонии. Встречи обычно длятся три дня, участники - школьники.

Следующий спикер: Триин Улла, Молодежные встречи (Эстония)

"Самое важное в интеграции - навигация. Нам нужно знать язык, чтобы ориентироваться в обществе. Навигатор же не ведет машину, он только показывает путь".

"Никого нельзя интегрировать чем-то другим. Люди сами интегрируются".

Починщиков объяснил, что он не ученый и говорит только о своем опыте. В 1994 он переехал в Финляндию, потому что не хотел два года служить в Русской армии. С 1994 года он работаю с людьми с особыми потребностями, преподавал музыку, сейчас работает журналистом, культурным продюсером. "Моя рабочая трудовая жизнь делится на два пространства: на работу переводчиком с людьми, которые хотят получить убежище, и на работу в финской вещательной программе".

"Меня зовут Петр. Каждое утро я играю на балалайке, выпиваю водки и иду слушать Путина. Неет, я же в Финляндии живу, поэтому я иду в сауну", - говорит Петр о стереотипах.

Следующий спикер - Пётр Починщиков, Art Promotion Center (Финляндия)

"Пожалуйста, не цените книги по ее обложке".

"Это единственное место, где вы свободны. Мы публикуем людей". В "Живых библиотеках" можно почитать о том, о чем вы давно хотели узнать. Может быть, даже напишут книгу о вас.

Например, Ронни рассказал, что как-то к нему пришел недавно вышедший из тюрьмы педофил, который спросил, как уменьшить свой вред.

"Живые библиотеки" созданы для того, чтобы говорить о том, о чем иначе люди бояться или не хотят говорить.

Абергель утверждает, что у всех есть стереотипы, мы все клеим наклейки на людей.

"К концу 2020 году "Живая библиотека" будет работать в 100 странах мира".

"Мои друзья и я работаем в организации "Стоп насилию". 18 лет назад у нас появилась идея. Наша идея была очень проста - мы хотелп пригласить людей, которые не любят друг друга, не соглашаются по политическим темам, может быть, у них разные взгляды на бытовые темы. Мы решили создать пространство, где никто никого не будет обсуждать. Таким образом возникла идея создания "Живой библиотеки". Мы пытаемся сказать людям, чтобы они не судили других".

Первый спикер - Ронни Абергель, Human Library Organization (Дания)

Что помогает создать объединяющее гражданское общество? Ронни Абергель, Human Library Organization (Дания) Пётр Починщиков, Art Promotion Center (Финляндия) Триин Улла, Молодежные встречи (Эстония) Модератор: Мартен Лаури, Министерство внутренних дел

Модератор конференции рассказал о своем случае, как они поехали с братом заграницу и попросили "мыло" (на английском слово "мыло" и "суп" близки по звучанию - прим.ред.)

Сегодня состоится несколько рабочих комнат. Подробнее о них можете почитать тут: http://integrationconference.ee/воркшопы

Для начала показали приветствие Юри Ратаса: "Я верю, что нет лучшего времени для обсуждения этих тем, как 100-летний юбилей ЭР. Я очень сожалею, что не могу находиться перед вами. Наше общество сохраняется и развивается, наши люди живут хорошо. Для этого необходимо проделать хорошую работу и приложить много усилий. Всем людям должно быть одинаково жить в нашем обществе. По необходимости мы должны протянуть всем руку помощи, особенно в нашей маленькой Эстонии".

Конференция началась!

Сегодня на конференции нас ждут рабочие комнаты, жаркие дебаты и интересные выступления. Подключайтесь!

Вот и всё! Завтра ожидается оживленный день с дебатами и воркшопами. Программа - тут. http://integrationconference.ee/программа

Третья категория: "Деятель в сфере интеграции". Максимум - 26 лет. Победитель: Анна Миронова.

Вторая категория "Налаживание контактов между эстонцами и людьми, чьим родным языком эстонский не является". Победители: MTÜ Eriline Maailm и Sillmäe Lastekaitse Ühing.

Первая категория: "Знакомство жителей Эстонии с проживающими в Эстонии меньшинствами". Победитель - Интеграционный центр Ида-Вирумаа. Лауреат также получит премию 1000 евро.

Деньги вручается из госбюджета, в этом году было получено 25 заявлений. На сцене - Пирет Хартман и Ирене Кяосаар.

Сейчас будет происходить награждение лучших проектам года в сфере интеграции среди организаций Эстонии. На этом сегодняшняя конференция закончится и продолжится завтра.

"Как выиграть в глобальной гонке талантов?" "Это понятно со стороны государства, каждая страна хочет быть первой в мире. Но результат в итоге нечестный. Я не знаю, как относиться к этой политике, у меня противоречивые чувства", ответил Тийт Таммару.

Начинается дискуссия.

С конца 2016 в программе участвовало +100 девушек подростков.

Ева рассказывает о своей программе и о том, чему она обучает девушек, какие навыки нужны будут в будущем.

"Эта программа дает людям возможность испытать мир без стеклянного потолка".

Superheroes - это возможность понять, чего ты хочешь, получить вдохновение. На программу приезжают спикеры со всего мира.

Следующий спикер - Ева К Пономарев, Superheroes (Эстония)

Что характеризует Эстонию за последние 20 лет: - Неравенство доходов, одно из самых больших, вышел 30. - Эстония стала страной принимающей мигрантов. Мигранты, как правило, эмигрируют в русский сегмент - Сегрегация по образовательной системе - Люди, которые знают язык, поднялись, заняли высокопоставленные места,кто не выучил, остался на своей месте.

В Стокгольме уровень сегрегации очень расчет из-за политики приобретения жилья.

Замкнутый круг сегрегации. Работа - проживание - образование

"Во многих странах политика иммиграции - это охота за талантами".

Разница в доходе увеличивается и переход в разница в других состояниях. На фото - уровень сегрегации по столицам. По словам Таммару, уровень этот постоянно растет.

Факторы, которые влияют на трудоустройство: деньги, навыки, дискриминация, возраст, жизненный путь.

"Даже если у нас есть хоть НЕБОЛЬШОЕ предпочтение своей группы, то результатом станет ОГРОМНАЯ сегрегация.

Следующий спикер - Профессор Тийт Таммару, Тартуский университет (Эстония)

Ив Бреем, Директорат отдела международной миграции ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных вопросов

Количество людей, которые считают, что подверглись дискриминации по сравнению с местными жителями.

Очень важным фактором является и язык принимаемой страны. Если иностранцы свободно говорят на английском в англоязычной стране, то разницы в трудовой занятости почти нет.

Хорошо образованные иммигранты имеют меньше шансов получить работу, чем коренные жители.

Иммигранты обычно менее образованы.

Женщинам иммигрантам сложнее найти работу.

Уровень бедности. Цветные полоски - иностранцы. Прозрачные - коренные жители.

Уровень безработицы. Прозрачные полоски - коренные жители. Ромбики - иностранцы, рожденные не в ЕС. Голубая линия - рожденные заграницей.

Уровень занятости между коренными жителями и иностранцами. Прозрачные полоски - коренные жители.

Эстония обозначена красным. Страны по количеству переселенцев из других стран.

Первый спикер - Ив Бреем, Директорат отдела международной миграции ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных вопросов.

В этот раз вопросы можно задать просто просканировав QR-код на карточке, выданной в начале конференции, и набрав вопрос.

На сцену поднялась спикер конференции Келли Гросстхал.

Тема на следующие полтора часа: Многообразный и объединяющий рынок труда – что это дает и как это достигнуть? Ив Бреем, Директорат отдела международной миграции ОЭСР по вопросам занятости, труда и социальных вопросов Профессор Тийт Таммару, Тартуский университет (Эстония) Ева К Пономарев, Superheroes (Эстония) Модератор Келли Гросстхал, Центр по правам человека

Впереди кофе-пауза, которая будет длиться до 15.10.

Коллосеус решил не отвечать на вопрос о том, что он думает о "политике одного языка", которая царит в Латвии, Литве и Эстонии.

Подробнее о выступающих вы можете почитать здесь: http://integrationconference.ee/выступающие

Коллосеус не согласен со Сполитисом по поводу того, что латыши не хотят отдавать детей в русские детские сады. По словам немца, это отличная возможность выучить не родной язык.

"Когда мы принимаем решения, то должны понимать, думаем мы о себе, о взрослых, или о детях. Мы должны жить в будущем, а будущее - это язык. В высшее заведение у нас нельзя поступить без хорошего знания литовского, - говорит Вилма Бачкиуте.

Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва)

Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия)

Пирет Кяртнер, Министерство образования и науки (Эстония)

Пришло время вопросов от публики.

Коллосеус говорит, что нужно бороться с расизмом и говорить о нем.

"У нас в Германии есть кварталы, где говорят на турецком, во многих местах распространены несколько языков. В крупных городах можно обойтись английским".

Он также рассказал об исследовании, которое доказало, что у половины опрашиваемых, которые работают в детских садах, в группе были дети с 6-10 различными родными языками.

Коллосеус упомянул, что в Германии большинство считает, что мигранты должны ассимилироваться, а не интегрировать.

Следующий спикер: Маттиас Коллосеус, Немецкая ассоциация Каритас (Германия)

От редактора: Временные проблемы с трансляцией, скоро проблемы будут устранены.

"Реэмиграция в Литву начинается, но в школах много детей, у которых могут быть литовские корни, но языка они не знают, у них нет ничего общего с Литвой, они родились в другой стране, где один родитель литовец".

"В 90-ых годах родители оставляли своих детей с бабушками и дедушками в Литве, теперь же они не боятся забирать своих детей с собой. В целом, статистика уезжающих детей до 18-ти огорчают".

Литва является крупнейшим донором трудовых мигрантов и Вилма видит большую проблему в эмиграции.

"Иногда мы зацикливаемся на прошлом, а я не думаю, что мы должны жить в прошлом. Я хочу воспользоваться и поделиться с вами статистикой. Да, мы действительно верим, что мы всегда являлись мультикультурной страной".

Следующий спикер! Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва)

"Если говорить о мультикультурностях, она будет существовать только при сильной языковой культуре. Если мы говорим о примере Латвии, то усиление роли латышского языка - это правильный путь, в то же время он обеспечивает меньшинства правом пользоваться родным языком".

"Мы боремся за то, чтобы у нас было больше латвийских детских садов. Часто не хватает латвийских садов и поэтому дети из латвийских семей идут в русские детские садики, даже если не хотят".

"От других стран, в том числе от Эстонии, мы отличаемся тем, что не переписали конституцию, став независимыми".

По словам Сполитоса, одной из главных ошибок советских властей был запрет народных праздников.

"Если говорить о периодах оккупации (нацисткой и советской), то это повлияло и на языковую политику. В то время были созданы русскоязычные школы и латвийские школы, это существовало во всем советском союзе. В русских школах нужно было учиться на год меньше, это было субъектом политики Москвы".

Сполитис рассказывает о языковой политике Латвии, советской оккупации и языковой реформе. "В 30-е годы Пауль Шиман предложил создать школы для национальных меньшинств. Это продлилось до 40-ых годов, потом пошло "олатышивание" Латвии, всех делали латышами"

Следующий спикер: Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия)

"Важно, чтобы мы учитывали практику своих соседей, а не пытались применять модели, которые издалека звучат или выглядят хорошо. Мы должны изучить все модели, но быть гибкими при выборе модели интеграции для Эстонии".

"Основная проблема состоит в том, что если, например, вы начинаете учить шведский или финский в начальной школе, то не факт, что вы сможете продолжить обучение в гимназии".

"Университеты стабильно, но верно заменяют эстонский язык на английский. Мы видим учебные программы, где эстонский заменяет английский. Другой язык не должен заменять родной язык, каким бы он ни был". Кяртнер считает, что даже если родной язык (каким бы он ни был) не преподают в школах, то его нужно учить хотя бы дома.

"Это было время, когда люди, чей родной язык - не эстонский, впервые узнали, что возможно говорить на обычном языке с любым эстонским, говорить на жизненные темы. Нас окружает столько материала по изучению эстонского как второго языка, что мы очень отдалились от реальной жизни".

"Уже в 60 годах были значительные языковые эксперименты. Я была одним из учащихся специальных языковых школ в Тарту. Мы изучали английский язык с первого класса, американская и английская литература, география. Еще один важный период - это начало 90 годов, когда при помощи совета Великобритании началось персональное развитие учителей".

Пирет Кяртнер говорит о том, как иностранные языки вмешиваются в жизнь маленьких стран, особенно Эстонии.

Тема следующей лекции - "Балтийское 100 – возможности мультикультурной и многоязычной системы образования". Участники: Пирет Кяртнер, Министерство образования и науки (Эстония) Вейко Сполитис, Сейм Латвии (парламент) (Латвия) Вилма Бачкиуте, Министерство образования и науки (Литва) Маттиас Коллосеус, Немецкая ассоциация Каритас (Германия) Модератор: Керсти Кивирюют, учительница истории и социальных наук

Смотрите обновленную галерею и присоединяйтесь к нам обратно через 10 минут. Программа - здесь. http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/

Сейчас подходит перерыв на обед, до встречи в 13!

Один из гостей спросил, как люди воспринимают иностранцев. Мужчина приехал из-за рубежа и учится в Эстонии. Гости ответили много, но конкретного ответа не было.

Комментарий редактора: люди, собравшиеся здесь, действительно интересуются темой интеграции, случайных людей почти нет. Стартаперы, гости страны, гости из-за рубежа, всех возрастов.

"Русскоязычные в Эстонии все еще борются с мнением о том, что нужно выбирать между белым и черным, что не правда", - говорит Бахтина.

Сейчас продолжается дискуссия. Например, Бантинг говорит, что в Канаде люди считают миграцию положительным явлением, так как беженцев они принимают в основном образованных, соответственно, и интеграция проходит быстрее.

"Можно быть политически эстонцем, но иметь множественную культурную идентичность".

"Политика интеграции должна быть улицей с двусторонним движением, должно быть познание с двух сторон. Государство обязано развивать культуру, которая обучает и эстонскому языку, но это не означает, что она должна навязываться, чтобы заменить различные существующие культурные идентичности, она должна следовать за этой идентичностью".

Так, по мнению Тамма, выглядит модель эстонского общества. Целое культурное общество делится на части.

"Мы все мультикультурны, знаем мы это или нет. Гомогенной культуры в современном мире нет. Культура - это совокупность ресурсов, которая имеется у человека, чтобы сделать свои жизненные меры значимыми. Здесь мы можем говорить о двух системах, которые порождают тексты и практики".

Следующим выступает профессор Марек Тамм из Таллиннского университета. Он говорит о проекте Rita-Ränne.

Еще одно исследование: "Знай своего соседа". 3 игрока на каждую группу, три этнических эстонца и три русскоязычных эстонца. Эстонские судьи угадали 82% русскоязычных, русские судьи до 50% эстоноязычных. С хорошо интегрированными русскоязычными (хорошо знающими эстонский язык) цифры были ниже в случае эстоноязычных судей.

"Например, конкретный пример из Эстонии. Русскоговорящий из Эстонии. Вопросы, переведенные с эстонского: "Как вы отмечаете новый год?", "Что вы едите, что пьете, какие подарки получаете?" Один говорит, что вся семья собирается вместе, юмористическая передача, все пускают салюты. Второй, что он ест оливье, смотрит выступление российского президента, пьет шампанское или водку. Первый - чистый человек, который давно живет в Эстонии".

Методы, которые Дарья использовала для своего использования: Людям задают одинаковые вопросы. Смогут ли люди ответить на вопросы так, чтобы это показало их принадлежность к той группе, к которой они действительно принадлежат, а не притворяются.

На сцену вышла Дарья Бахтина из университета Калифорнии и Лос-Анджелесе.

"Я чувствую, что Эстония движется в том же направлении, что и демократические страны, но с другой точки отчета. Интеграция в Эстонии близится к модели национальных меньшинств".

Трансляция выше доступна на русском языке! Слушайте и пишите свое мнение в наш блог.

"Политики, которые сказали, что мультикультурализм - мертв".

Вертикальные линии - количество людей, родившихся за пределами указанных стран. Горизонтальные линии - степень интеграции.

Профессор Киф Бантинг занимает вопросами мульти-культурализм: "Во второй половине 20 века западная демократия начала принимать этническую демографию не как угрозу, а как плюс. Это породило совершенно другие модели того, как реагировать на меньшинства. Первая модель - реагирование на национальные меньшинства. Народы внутри меньшинства, которые ищут себе роль, место в обществе. Каталония в Испании, Шотландия в Великобритании. Народы, которые считают себя отдельными на фоне другого общества. Вторая модель - модель для иммигрантского меньшинства. Каким образом можно поддержать этих людей? Я стараюсь определить, где место Эстонии в этих двух моделях".

Модератор: Марианна Макарова, Государственная канцелярия

Сейчас будет три выступающих, все будут говорить на тему "Культура, ценности и общая государственная идентичность – Что делает одну страну домом для всех?"

Выступающие: Профессор Киф Бантинг, Университет Квинса (Канада) Dr. Дарья Бахтина, Калифорнийский университет (США/Эстония) Профессор Марек Тамм, Таллиннский университет (Эстония)

Зал полон вопросов! Большинство из них задают люди, которые тоже будут выступать сегодня-завтра.

"Имеет ли гражданство важность для интеграции? Те, кто стали гражданами, добивались большего успеха, но те люди, которые ходатайствовали о гражданстве, часто имели те качества, которые не имели те люди, которые получили его натурально. Они часто более абмициозны".

Ирене Кяосаар

"Каждый прожитый в стране год дает больше шансов для успешной интеграции, первые 30 лет".

"Возраст не влияет на успех в интеграции. Пол также не виляет на успех. Образование же влияет, чем больше они образованы, тем большего успеха они добиваются. Последний пункт - имеется ли у них юридический статус, вид на жительство, например".

Для изучения степени интеграции профессор и его команда общались с людьми разных социальных статусов и степенью интеграции.

Шесть измерений успеха интеграции: - Навигационное - Политическое (например, профессор говорит, что в США очень многие жители не интегрированы политически) - Психологическое (чувствовали ли вы себя аутсайдером) - Социальное (как часто вы ужинали с американцами(в случае США) за последние 12 месяцев, сколько друзей-американцев в вашей записной книжке) - Лингвистическое (уровни навыков чтения) - Экономическое (статус занятости, насколько вы участвуете в экономике страны)

"Мы предлагаем найти стандартное измерение интеграции, чтобы она подходила для всех людей в обществе. После трех лет исследований мы наконец придумали эти меры. 12 лабораторий иммиграционной политики".

"Политики не располагают достаточными материалами, чтобы принять правильные решения в отношении мигрантов. Именно исследования лабораторий миграционной политики помогают им".

"Сегодня Европа более открыта для мигрантов, чем другие сообщества".

Лайтин рассказал, что много лет изучал проблемы интеграции в странах Балтии.

Модератор конференции, журналист Ханнес Хермакюла: "В 90-ых годах я жил в Советской Эстонии и был членом подпольного движения. Потом я отказался от советского гражданства и эмигрировал из Эстонии. Я много где побывал и в заключении остался в Америке. Я благодарен тем людям, которые меня приняли. Я очень хочу помню годы в Америке и Италии, помню 5 лет, когда у меня не было никакого гражданства".

На сцену выходит профессор Стэнфордского университета Дэвид Лайтин. “Multidimensional Measure of Immigrant Integration”

"Важно, чтобы информация доходила до всех людей, проживающих в инфопространстве. Наши требования ко всем службам стали выше. Мы занимаемся всеми этими темами ежедневно, мы не любуемся тем, что уже провели. Вчера в беседе Индрек Саар сказал, что его мечта - чтобы интеграция проникла во все сферы".

"Эта конференция указывает на то, к чему мы пришли. Мы не сидим в бумагах, мы собрались здесь и говорим здесь в 4 стенах, но это найдет очень далеко. Сегодня мы ведем политику. Я очень рада, что в этой сфере происходят дебаты".

На сцену вышла Пирет Хартман, представитель Министерства культуры, которая говорит на эстонском языке, но поприветствовала публику на трех языках.

"Я очень надеюсь, что завтра вечером мы будем чуть-чуть мудрее и опытнее, чем сейчас".

Ирене Кяосаар рассказывает, как многообразно для каждого из нас понятие слова "дом": "Но чем бы мы не считали свой дом, мы хотим, чтобы там было безопасно. Но безопасность невозможно обеспечить одному".

Ирене говорит сразу на трех языках. Приветствует гостей и желает приятной конференции. Саар конференцию уже покидает.

На сцену выходит глава центра интеграции Ирене Кяосаар:

"Политика Эстонии всегда ставила на первое место вопрос коммуникаций и того способа, который мы используем для обмена информации. Это понятно, ведь в мировом масштабе речь идет не о самом крупном государстве. Защита эстонского языка является одной из составных частей мировой культуры и его богатства. Язык не является единственной частью, касающейся интеграции в широком смысле".

На сцену вышел министр культуры Индрек Саар: "Эстония - многокультурное государство. Сегодня в Эстонии проживает 194 различных национальностей. Помимо 194 национальностей мы можем увидеть очень большое количество разных языковых диалектов. При создании государства мы всегда считались с тем, что Эстония богата культурами".

Программу конференции на русском языке можно посмотреть здесь: http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/