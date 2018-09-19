19.09.2018, 10:03

ОНЛАЙН-БЛОГ | Афера века в эстонском филиале Danske Bank. Пресс-конференция завершена, сенсаций почти нет

 (24)
На восьмерых сотрудников эстонского филиала заведены уголовные дела
rus.delfi.ee
EST

Пресс-конференция в штаб-квартире Danske Bank в Копенгагене, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиалае банка, завршена. На месте находятся кореспонденты Delfi, которые сейчас делают эксклюзивные интервью с участниками встречи. Следите за нашими обновлениями!

Ожидание велико, однако многие считают, что внутреннее расследование не может быть до конца честным и точно не отразит всей правды. Как Дания, так и Эстония начали делопроизводство по данному инциденту.

Ожидается, что в отставку подаст глава банка Томас Борген, который в 2009-2012 гг. являлся руководителем международных операций, в зоне его ответственности находился и филиал в Эстонии.

Для нашей страны главным вопросом остается то, какая часть обвинений будет переложена на местный персонал банка и насколько велики будут репутационные потери Эстонии. Сейчас внимание всей экономической прессы мира приковано к этому событию, в котором Эстония предстает не в очень приглядном виде.

Рапорт: в ходе расследования был проведен обзор действий сотен сотрудников эстонского филиала. Под подозрением 42 сотрудника, которые могли участвовать с сделках с подозрительными клиентами, выдавать крупные суммы денег, совершать подозрительные сделки вместе с другими работниками банка и иметь близкие отношения с клиентами.

АФЕРА В DANSKE BANK
Пресс-конференция завершена. Спасибо, что были с нами!
Это были высокие маргиналы прибыли, но и высокий риск. У нас там в Эстонии, довольно хорошие услуги и продукты.
Последний вопрос: понятно, что эстоснкий филиал чрезвычайно много заработал. Почему Вы этим не интерсовались?
Мы знали, что филиал занимается высокорискованными сделками, но надеялись на свою систему контроля
на данный момент 8
Сколько сотрудников в сфере зрения правоохранитеьных органов?
Всему свое время, это решат акционеры
Когда уволят Оле Андерсона, главу совета директоров?
Нет, ни в коем случае
Видел ли банк выводы комиссии до публикации рапорта?
Билл Браудер
Мы ценим его усилия, просили его связаться с властями
Мы все находимся здесь благодаря одному источнику, поднявшему панику в свое время. Кто он - герой или чудовище? Речь идет, судя по всему, о Билле Браудере
Поэтому ими не слишком интересовались
Объемы средств, проходивших через филиал в Эстонии составляли от 1,5 до нескольких процентов общего оборота группы.
Когда вы получили первую информацию о происходящем в эстонском филиале?
Впереди огроная работа по возвращению доверия. Имидж серьезно пострадал. Мы будем помогать расследованию, сделаем все от нас зависящее.
В апреле 2014 г.
А как насчет восстановления репутации банка?
Как уже отмечалось, проверялись не транзакции, а клиенты
Вы сказали, что значительная часть от 200 миллиардов было подозрительной? Насколько эта часть большая?
Юрист: результаты расследования суровые. Но никаких персональных обвинений предъявлено не будет, по крайней мере сегодня
Ответ: привлечена независимая адвокатская контора, мы стараемся, чтобы все было прозрачно
Вопрос: расследование оплачивает сам банк, не поставит ли это под сомнение его результаты?
Ответ: без комментариев
Радио 24/7: сегодня мы узнали, что вас многократно предупреждали что вы делали? хотя бы с полицией связывались?
Представители банка говорят, что цифры бонусов, названные журналистом, неверны
Томасу Боргену: вы признали ошибки, но продолжали получать большие бонусы, почему?
Мы не имеем юридического права комментировать отдельных личностей
Вопрос от DELFI и EPL: есть ли данные о связи бывшего руководителя эстонского филиала Айвара Рехе с аферами?
Мы не можем назвать все стороны, но мы консультировались со всеми
Reuters: связывались ли вы с властями США по данному вопросу?
Мы потеряли доверие акционеров, и надо было исправлять ситуацию. мне было важно взять на себя ответственность
мы, как организация, провалились опозорились в этом деле, говорит Борген.
Вопрос Томасу Боргену: вы могли не уходить в отставку, почему же вы решили это сделать?
Но когда все эти важные вещи будут завершены, я надеюсь, что получу возможность уйти
Весь совет попросил меня остаться и заняться расследованием.
Вопрос главе совета директора? почему вы не подали в отставку?
След.вопрос от датского нац.телерадиовещания: как вы сможете загладить вину и возместить убытки?
Надо было прислушиваться к отчетам, как можно раньше проводить расследование
Вопрос ушедшему в отставку Томасу Боргену: что бы вы сделали по-другому?
Начинает датский телеканала TV2
Поскольку прессы много, то по вопросу на каждое СМИ
Сессия вопросов-ответов продлится прим.45 минут
Наступает время вопросов и ответов
Мы не можем изменить прошлое, говорит он. но мы можем стать более эффективными в своей деятельности
Ощущение, что никаких сенсаций сегодня мы не услышим...
За пультом - глава совета директоров банка. Уверяет, что будут укреплять, внедрять, развивать и т.д.
Однако сейцчас банк более силен и прозрачен в своей деятельности, чем три, пять или 10 лет назад
Представитель Danske Bаnk заявил что сегодня - самый худший день в истории банка
Произведены перестановки в руководстве
Говорит о том, как в банке были выстроены "линии обороны" на разных уровнях
Инвестировали средства в элеткронные системы слежения и проверки транзакций
1200 сотрудников ежедневно сейчас трудятся в сфере надзора
За последние 12 месяцев 20 тысяч сотрудников потратили 46 тысяч часов на э-обучение по борьбе с отмыванием средств
Банк отныне чист и все изменилось к лучшему. Что еще они могут сказать?
Складывается впечатление, что в Копенгагене делали все правильно, но эстонский филиала существовал как будто отдельно - с другой культурой ведения дел и отсутствием надзора
Оправдывается: в конце 2015 года бизнес с нерезидентами был в банке занрыт. Избрано новое руководство.
Выступает представитель совета директоров
Руководство банковуской группой исполнядо свои обязанности по надзору за подозрительными сделками ненадлежащим образом.
Руководству эстонского филиала в 2014 г неоднократно поступали сообщения от информаторов о подозрительных сделках. Однако оно не ставило в известность боссов в Дании
Подробности рапорта вы сможете прочесть на нашем портале позднее.
Кто же несет ответственность? Множество людей как в Эстонии, так и в Дании
В конце 2014 года фининспекция Эстонии представила крайне критический доклад обзора портфолило влкадов филиала Данске, но в материнской компании решили, что речь идет о прошлом
Нерезидентов не проверяли, за сделками не следили. В 2014-м начали что-то предпринимать, но эффекта это возымело
Но в Данске Банк пропускали все мимо ушей...
Еще в 2012-2013 гг эстонская фининспекция сообщила датским коллегам о рисках "грязных" транзакций
После кризиса 2008-го года филиалы в Балтии не были объединены с материнской системой. Поэтому инспекция и надзор за их детяельностью из Дании были затруднены.
Об опасности сообщали Эстонская фининспекция и даже Российский центробанк. Но Danskе ничего не делал.
Была ли криминальная деятельность? нельзя этого исключать. но нужна информация. в нашем расследовании нет ничего относительно этого. Но мы изучаем, не было ли нарущшения санкций.
Значительная часть из 200 миллиардов средств - подозрительна!
Теперь именно банк должен начать изучать подозрительных клиентов и их сделки
Мы не анализировали сделки, мы провели проверку клиентов, чтобы установить их несоответствие критериям борьбы с отмыванием денег
Работа только началась, мы не можем сказать, каков объем сделок можно считать рискованными
В списке как российские, так и оффшорные компании и лица
в общей сложности 15 тысяч клиентов, имевших неэстоснкие адреса и номера телефонов, а также имевших контакты в нерезидентами
Доля Эстонии в общем потоке средств нерезидентов составляла пару миллиардов евро, 1 млрд - подозрительных денег
Расследователи изучили 26 тысяч документов, провели 74 интервью с сотрудниками в Таллинне и Копенганене
Сумма, отмытая через Эстонию, составляла 200 миллиардов датских крон
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ В СВЯЗИ С ПОМЕХАМИ ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ
ВЫступает Оле Спиман из датских финансовых органов
Danske Bank сообщил, что отказывается от 1,5 млрд датских крон (около 200 млн евро) выручки от проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок, в этой связи банк также понизил прогноз прибыли. Поскольку банк не может точно определить масштаб сомнительных сделок, которые провели клиенты эстонского филиала среди нерезидентов в период 2007–2016, руководство Danske решило пожертвовать 1,5 млрд датских крон, или около 200 млн евро, сообщил банк. Это вся сумма брутто-выручки от клиентов-нерезидентов. Сумму пожертвуют независимому фонду, который будет учрежден для оказания поддержки инициативам по борьбе с международной финансовой преступностью, в том числе отмыванием денег.
Расследлвание обошлось в 200 миллионов датских крон
Для его авторов было весьма непросто сделать это, поскольку банк предстает в негативном свете, однако они были обязаны сделать это
Доклад в 80 страниц, из которого публика узнает, как велось расследование
Она рассказывает о том, как шло расследование.
МЫ намерены больше уделять внимания подобным рискованным сделкам, говорит глава совета директоров Банка, и предоставляет слово следующему оратору.
Еще раз: 42 сотрудника на подозрении, на 8 поданы заявления в полицию
Были предприняты меры по адресу нынешних и бывших сотрудников в Эстонии и Дании
Контроля не было, доклады властям не отправлялись.
Проблемы со сделками нерезидентов в эстонском филиале были гораздо более серьезными, нежели предполагалось в начале расследования
Проблемы начались в 2007-м году, с покупкой Sampo
Заверяет, что после начала расследования, банк стал совершенно другим. Никакой толерантности к подобным дейтствиям
Приносит извинения всем клиентам, 20 тысячам сотрудникам и странам, где расположены филиалы Danske
Первым выступает председатель совета директоров Оле Андерсен
Пресс-конференция проводится на датском языке, однако с переводом на английский в связи с большим присутствием международной прессы
Акции Danske Bank в свете сегодняшних известий упали на 6%. За год изх стоимость понизилась на 32%, сейчас торгуются на уровне 164 датских крон за акцию.
Главные действующие лица пришли на пресс-конферецнию. НАЧИНАЕТСЯ!
На самом деле, это пробелма не единична и касается всего ЕС. https://www.bbc.com/russian/features-45251120
Банк не изучал деятельность почти 8800 клиентов. Теперь там заявляют, что начнут пристально изучать некоторых конкретных клиентов. Сначала займутся 6200-ми наиболее рискованными и затем оставшимися 8800.
http://rus.delfi.ee/daily/business/prokuratura-nachala-deloproizvodstvo-v-otnoshenii-danske-bank-o-vozmozhnom-otmyvanii-deneg?id=83212561
Ниточки ведут в "дело Магницкого" http://rus.delfi.ee/daily/abroad/francuzskie-sledovateli-zanyalis-datskim-bankom-v-svyazi-s-aferoj-na-kotoruyu-ukazyval-magnitskij?id=79823226
Рапорт: в ходе расследования был проведен обзор действий сотен сотрудников эстонского филиала. Под подозрением 42 сотрудника, которые могли участвовать с сделках с подозрительными клиентами, выдавать крупные суммы денег, совершать подозрительные сделки вместе с другими работниками банка и иметь близкие отношения с клиентами.
Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. В настоящее время внутреннее расследование затрагивает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд. Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике, сообщили изданию источники, знакомые с ходом расследования. Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании, власти Эстонии и США. Капитализация Danske Bank упала более чем на 30% с начала 2018 года.
Парламент Дании хочет увеличить штрафы для банковских топ-менеджеров и сотрудников, участвовавших в отмывании денег, на 700% после скандала с Danske Bank, сообщает агентство Bloomberg.
Айвар Рехе стал главой банка Sampo сразу споле того, как завершил службу на посту руководителя Налогово-таможенного департамента Эстонии.
В рапорте указано, что банк получал четкие сигналы как от эстонской финансовой инспекции, так и от датских правовыых инстанций, что в местном филиалае могут быть проблемы с клиентами из числа нерезидентов. Ежемесячно совершались сделки на миллиарды рублей.
Когда в 2006 году Danske приобрел финский банк Sampo, в Дании должны были понять, что там могли быть проблемы. Банк «не смог использовать первую четкую возможность вмешаться».
При этом в банке уверяют, что очень сложно установить причины индивидуальных платежей - было ли это в действительности отмывание средств иди просто обычные сделки.
Прокуратура подтвердила изданию Ärileht, что банк подал заявление на 8 сотрудников эстонского филиала Danske.
Рапорт гласит, что механизмы контроля над деятельности эстонского филиала нее были достаточно отделены от основной деятельности. Филиалом управляли отдельно огт всего банка. В Эстонии были свои культура и системы управления. Есть подозрение, что местные сотрудники являлись участниками схемы и составляли одну «команду» с клиентами.
Сегодня на открытии биржи курс акций Danske Bank упал на 4,6%
В рапорте сказано, что в крупнейшую группу риска входят 6200 клиентов. Большая часть из них объявлены подозрительными. Значительная часть всех платежей также под подозрением.
Среди клиентов эстонского филиала было примерно 10 тысяч клиентов-нерезидентов. Они произвели порядка 7, 5 млн платежей. К ним можно добавить еще 5000 клиентов, имевших связь с нерезидентами. В общей сложности 9,5 млн платежей и 200 миллиардов евро (!)

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