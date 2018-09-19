ОНЛАЙН-БЛОГ | Афера века в эстонском филиале Danske Bank: кто ответит за масштабное отмывание средств?

Сегодня в 11:00 на пресс-конференции в штаб квартире Danske Bank в Копенгагене начнется пресс-конференция, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиалае банка. На месте находятся кореспонденты Delfi.
Ожидание велико, однако многие считают, что внутреннее расследование не может быть до конца честным и точно не отразит всей правды. Как Дания, так и Эстония начали делопроизводство по данному инциденту.
Ожидается, что в отставку подаст глава банка Томас Борген, который в 2009-2012 гг. являлся руководителем международных операций, в зоне его ответственности находился и филиал в Эстонии.
Для нашей страны главным вопросом остается то, какая часть обвинений будет переложена на местный персонал банка и насколько велики будут репутационные потери Эстонии. Сейчас внимание всей экономической прессы мира приковано к этому событию, в котором Эстония предстает не в очень приглядном виде.
АФЕРА В ДАНСКЕ БАНК
Среди клиентов эстонского филиала было примерно 10 тысяч клиентов-нерезидентов. Они произвели порядка 7, 5 млн платежей. К ним можно добавить еще 5000 клиентов, имевших связь с нерезидентами. В общей сложности 9,5 млн платежей и 200 миллиардов евро (!)