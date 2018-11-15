ОНЛАЙН-БЛОГ: "А ты — интегрирован"? Шесть измерений успеха интеграции

Онлайн-трансляция:

Международная конференция по интеграции 15.11-16.11.2018

Выступающие: Профессор Киф Бантинг, Университет Квинса (Канада) Dr. Дарья Бахтина, Калифорнийский университет (США/Эстония) Профессор Марек Тамм, Таллиннский университет (Эстония)

Модератор: Марианна Макарова, Государственная канцелярия

Сейчас будет три выступающих, все будут говорить на тему "Культура, ценности и общая государственная идентичность – Что делает одну страну домом для всех?"

Зал полон вопросов! Большинство из них задают люди, которые тоже будут выступать сегодня-завтра.

"Имеет ли гражданство важность для интеграции? Те, кто стали гражданами, добивались большего успеха, но те люди, которые ходатайствовали о гражданстве, часто имели те качества, которые не имели те люди, которые получили его натурально. Они часто более абмициозны".

Ирене Кяосаар

"Каждый прожитый в стране год дает больше шансов для успешной интеграции, первые 30 лет".

"Возраст не влияет на успех в интеграции. Пол также не виляет на успех. Образование же влияет, чем больше они образованы, тем большего успеха они добиваются. Последний пункт - имеется ли у них юридический статус, вид на жительство, например".

Для изучения степени интеграции профессор и его команда общались с людьми разных социальных статусов и степенью интеграции.

Шесть измерений успеха интеграции: - Навигационное - Политическое (например, профессор говорит, что в США очень многие жители не интегрированы политически) - Психологическое (чувствовали ли вы себя аутсайдером) - Социальное (как часто вы ужинали с американцами(в случае США) за последние 12 месяцев, сколько друзей-американцев в вашей записной книжке) - Лингвистическое (уровни навыков чтения) - Экономическое (статус занятости, насколько вы участвуете в экономике страны)

"Мы предлагаем найти стандартное измерение интеграции, чтобы она подходила для всех людей в обществе. После трех лет исследований мы наконец придумали эти меры. 12 лабораторий иммиграционной политики".

"Политики не располагают достаточными материалами, чтобы принять правильные решения в отношении мигрантов. Именно исследования лабораторий миграционной политики помогают им".

"Сегодня Европа более открыта для мигрантов, чем другие сообщества".

Лайтин рассказал, что много лет изучал проблемы интеграции в странах Балтии.

Модератор конференции, журналист Ханнес Хермакюла: "В 90-ых годах я жил в Советской Эстонии и был членом подпольного движения. Потом я отказался от советского гражданства и эмигрировал из Эстонии. Я много где побывал и в заключении остался в Америке. Я благодарен тем людям, которые меня приняли. Я очень хочу помню годы в Америке и Италии, помню 5 лет, когда у меня не было никакого гражданства".

На сцену выходит профессор Стэнфордского университета Дэвид Лайтин. “Multidimensional Measure of Immigrant Integration”

"Важно, чтобы информация доходила до всех людей, проживающих в инфопространстве. Наши требования ко всем службам стали выше. Мы занимаемся всеми этими темами ежедневно, мы не любуемся тем, что уже провели. Вчера в беседе Индрек Саар сказал, что его мечта - чтобы интеграция проникла во все сферы".

"Эта конференция указывает на то, к чему мы пришли. Мы не сидим в бумагах, мы собрались здесь и говорим здесь в 4 стенах, но это найдет очень далеко. Сегодня мы ведем политику. Я очень рада, что в этой сфере происходят дебаты".

На сцену вышла Пирет Хартман, представитель Министерства культуры, которая говорит на эстонском языке, но поприветствовала публику на трех языках.

"Я очень надеюсь, что завтра вечером мы будем чуть-чуть мудрее и опытнее, чем сейчас".

Ирене Кяосаар рассказывает, как многообразно для каждого из нас понятие слова "дом": "Но чем бы мы не считали свой дом, мы хотим, чтобы там было безопасно. Но безопасность невозможно обеспечить одному".

Ирене говорит сразу на трех языках. Приветствует гостей и желает приятной конференции. Саар конференцию уже покидает.

На сцену выходит глава центра интеграции Ирене Кяосаар:

"Политика Эстонии всегда ставила на первое место вопрос коммуникаций и того способа, который мы используем для обмена информации. Это понятно, ведь в мировом масштабе речь идет не о самом крупном государстве. Защита эстонского языка является одной из составных частей мировой культуры и его богатства. Язык не является единственной частью, касающейся интеграции в широком смысле".

На сцену вышел министр культуры Индрек Саар: "Эстония - многокультурное государство. Сегодня в Эстонии проживает 194 различных национальностей. Помимо 194 национальностей мы можем увидеть очень большое количество разных языковых диалектов. При создании государства мы всегда считались с тем, что Эстония богата культурами".

Программу конференции на русском языке можно посмотреть здесь: http://integrationconference.ee/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0/