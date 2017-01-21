После публикации серии статей о салоне Delavue несколько читательниц поделились с Delfi своими историями того, как они сталкивались с обманом со стороны фирмы.

"Названивали несколько месяцев. Недавно согласилась на ознакомительные процедуры, назначенные на завтра. Прочитала ваши статьи, стало многое понятно. Не пойду", — написала благодарная читательница.

Другая женщина пишет, что до сих пор не может расторгнуть контракт с Delavue: "Меня обработали по полной. Хотела расторгнуть договор — по интернету нельзя. Приехала на место, в кабинет пришли четыре человека и начали узнавать причину. Я сказала, что у меня онкология, на что мне ответили — это не причина забрасывать лицо. Тут-то я и потеряла дар речи".

Доверчивая мама

Другая девушка, назовем ее Мария, пишет, что спасла от салона свою маму: "Как и другие клиенты салона Delavue, моя мама попала туда после телефонного звонка. Ее пригласили на так называемую ознакомительную презентацию, смертельных диагнозов поставлено не было, но было очень красочно рассказано про то, как ей нужно заниматься своим лицом, и как важно чувствовать себя красивой. Разговаривают эти люди очень убедительно".

"Все бы ничего, но после бесплатной ознакомительной процедуры, ей был предложен договор. Но таких денег, которые они хотели получить за свой пакет "все включено", у моей мамы не оказалось, и ей предложили рассрочку, сказав, что деньги нужно будет переводить банку. Так как персонал был очень настойчив, красноречив и дружелюбен, моя мама, будучи человеком излишне доверчивым, все подписала, в том числе и кредитный договор на 2 года с 20% интресса", — рассказывает Мария.

"Прошло около полторы недели, и в один из дней она пришла ко мне и все рассказала. Она была напугана, и не уверена в том, правильно ли поступила. Прочитав кредитный договор LHV банка, стало ясно, что банк дает 14 дней для расторжения договора. Мы отправились в салон Delavue, и мама попросила персонал аннулировать договор, на что в ход пошли маркетинговые уловки, уговоры, скидки, рекламные трюки, выгодные предложения, чуть ли не слезы и боль в глазах", — перечисляет Мария.

По ее словам, отмены договора так и не произошло, и каждый раз находились новые причины: то из салона пропадал ответственный за договоры персонал, то пропадал бухгалтер, то появлялся вновь, а потом пропадал снова. В итоге встречи по отмене договора назначили именно на те дни, когда 14-дневный срок LHV уже бы подошел к концу.

"Мы связались с банком, который стал нам всячески помогать и инструктировать. В итоге, в следующий поход в салон нам из этой ситуации удалось выбраться с минимальными потерями в финансовом эквиваленте — 30 евро за отмену договора и 7 евро интресса банку", — говорит девушка.

Мама Марии теперь и вовсе боится идти в какой-либо другой салон. По словам дочери, ей полностью отбили желание доверять кому-либо из этой сферы, она напугана и ей стыдно: "Она мне говорит в слезах — эти девочки, они как ты, такого же возраста, я и не подумала, что они станут так поступать со мной, я им доверилась".

"Стресс никогда никого не красил, хоть обмажься чудо-кремами, ничего не выйдет. Как можно наживаться на людях, которым ваша услуга явно не по карману?", — вопрошает читательница.

Удалось только с третьего раза

Кэтрин пишет, что как раз в пятницу ходила в салон, чтобы расторгнуть свой договор. По ее словам, девушке удалось добиться этого лишь с третьей попытки, на что у нее ушло больше месяца.

"Меня также, как и других, пригласили на процедуры, и также выяснилось, что у меня ужасные проблемы с кожей, и если не заняться сейчас, то мое лицо будет все синеватого цвета из-за близко расположенных капилляров. Мне сделали большую скидку, так как у меня трое детей. Цена кредита составила 1690 евро за 24 процедуры с ежемесячным платежом в 84,90 евро", — описывает Кэтрин.

"Через два дня я пришла, чтобы прервать договор, меня 30 минут держали за дверью, пока придет специалист по расторжению кредитов. Когда меня пригласили в кабинет, начался настоящий прессинг. Почему? Что не понравилось? Может, снизим цену или уменьшим количество процедур? И так далее", — рассказывает она.

"На меня смотрели три пары глаз, не понимая, как это я не хочу стать красивой за такую скидку и с такими условиями. У меня сразу возникло чувство вины (думаю, я не одна такая), я вновь поддалась на уговоры, и они мне пообещали 15 процедур за 700 евро с ежемесячным платежом в 50 евро", — признается девушка.

В итоге, она все же одумалась и решила окончательно расторгнуть договор, еще не пройдя ни одной процедуры. Она приехала в салон во второй раз по договоренности и в итоге прождала полчаса, но ее так и не приняли. В третий раз она все же, подождав снова 30 минут, смогла подписать бумагу о расторжении договора.

Ей дали сутки на оплату штрафа о расторжении договора, и девушка надеется, что на этом ее эпопея с Delavue закончится раз и навсегда.

Спасла ID-карта

Прочитав статью о Delavue, Вероника тоже решила поделиться своим опытом. Ее, как и многих других, в салон завлекли пробной бесплатной процедурой. Хотя в рекламе была обещана лифтинг процедура, в действительности же была сделана простенькая чистка, рассказывает она.

"Диагностируя датчиком очищенный от косметики участок кожи, мне сказали, что она полностью обезвожена. Остальные участки диагностировались через косметику, и там нашлась масса проблем. Когда я пыталась сказать, что это диагностика не моей кожи, а моего крема для лица, "врач" сделала вид, что не заметила моих слов и продолжала настаивать на необходимости лечения", — вспоминает Вероника.

По ее словам, ей показали прейскурант, но заверили, что эти цены действуют только для покупки дополнительных услуг к пакету, а сами процедуры можно приобрести только пакетом. Читательница подозревает, что прейскурант с недействительными ценами ей показали специально — на потолке она увидела видеокамеру, и если вдруг что, то имеется подтверждение, что клиента с прейскурантом ознакомили, а звук камера не пишет.

"Насторожило, что все говорят по-русски. Мне дали заполнить анкету, где я по привычке описала все свои проблемы на эстонском языке, на что "врач" попросила озвучить это на русском, поскольку она из Литвы и эстонским не владеет. Зато я слышала несколько раз, как администратор отвечает по телефону по-эстонски", — описывает другие странности девушка.

"Мне назвали какую-то баснословную сумму более двух тысяч евро, которую можно оплатить в рассрочку за полтора года. Меня спасла моя ID-карта, срок которой истекал в первых числах января, что их огорчило и раздражило. Сказали, что по закону могут договор со мной заключить только до января, то есть всего на 4 месяца. Я уже поняла, что это "развод" на деньги, и сказала, что платить больше столько не в состоянии. Мне тут же предложили меньший пакет всего 400 евро — по 100 евро в месяц".

Веронике показалось, что это не сильно большая сумма и срок договора — раз в жизни можно себе позволить. По ее словам, сотрудники салона заверили, что весь интресс клиника уплатит сама, а договор можно расторгнуть в любой момент и никаких неустоек за это не будет. Девушку вновь удивило, что договор с салоном был на русском языке, а кредитный договор с банком — на эстонском.

"Пару дней после этого "врач", которая меня обрабатывала, названивала мне, чтобы узнать мое самочувствие и ощущения, нет ли аллергии. Обещала, что после половины процедур проведет снова диагностику, возможно, скорректирует лечение, но более я ее не видела, она просто забыла о моем существовании, поскольку выполнила свою задачу завлечь клиента, но поняла, что далее я не собираюсь сотрудничать и продлевать договор", — рассказала читательница.

Когда через четыре месяца договор закончился, банк прислал письмо об окончании отношений: "Не могу сказать, что плохо обслуживали. Косметолог, которая проводила процедуры, даже заменяла некоторые на более подходящие, поскольку я аллергик, и сама неплохо разбираюсь, что мне подходит лучше. Результат небольшой конечно есть, но в принципе, не многим лучше самостоятельного ухода. У меня не осталось негативных впечатлений, кроме того, что точные цены на услуги неизвестны и не указаны в договоре", — подводит итог Вероника.