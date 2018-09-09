Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

В 2016 году ученые США опубликовали результаты исследования, в соответствии с которыми смертность от кардиологических заболеваний за последнее десятилетие сокращалась в три раза быстрее, чем смертность от раковых заболеваний, при этом в Швейцарии смертность от онкологии уже превысила смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По оценке онкологов-клиницистов, эта тенденция указывает на неотложную потребность обеспечить в Эстонии как оптимальный уровень лечения рака, так и доступность более эффективных методик лечения. Потребность в услугах радиотерапии растет постоянно на фоне все более частой заболеваемости раком все быстрее стареющего населения Эстонии, так и все большего расширения показаний к лечению именно этим способом.

"В Эстонии работают шесть аппаратов радиотерапии. С этим показателем мы находимся ниже среднего по Европе уровня", — отмечает в своем обращении общество.