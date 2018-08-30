Они уходили, чтобы вернуться! Солдаты Одина — снова на улицах Таллинна

Теперь они опять плечом к плечу патрулируют улицы Таллинна.

”Ситуация в Европе меняется, и с каждым днем становится все более критичной. Скоро у нас будет как в Финляндии: идущей на встречу по улице женщине перережут глотку”, — рассказал о причинах возобновления деятельности эстонской ветви движения, зародившегося в Финляндии.

”Мы — как соседский надзор, только на шаг вперед”, — добавляет его коллега.

По словам ”одинцев” при патрулировании для них все равны: эстонцы и неэстонцы, черные и белые.

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