"Он сказал, что у меня красивые формы". Пациентка обвиняет известного врача в домогательствах

Десять лет назад у Мари (сейчас ей чуть больше 30-ти) умерла мама, что вызвало у девушки глубокую депрессию, из-за которой она даже бросила университет, пишет Eesti Päevaleht.

Мари сидела дома, почти не работала. Она никогда не могла подумать, что для того, чтобы справиться с депрессией, ей придется прибегнуть к помощи врача, но тем не менее, она это сделала и обратилась в частную клинику Ambromed. Для того, чтобы попасть на бесплатный прием, Мари было необходимо получить направление от психиатра. Так она оказалась на приеме у одного их самых известных специалистов в этой области — Лембита Мехилане.

Методы работы Мехилане показались Мари странными уже при первой встрече: он не давал ей закончить свою мысль, расспрашивал о проблемах в браке, затрагивал темы сексуального характера, поинтересовался весом (который у женщины немного выше нормы).

Во время следующего визита, который в силу обстоятельств состоялся лишь несколько месяцев спустя, странности продолжились. Врач опять завел разговор о весе. ”Он сказал, что…у меня такие красивые формы, что все пропорционально: грудь, бедра, талия”, — рассказывает женщина.

Далее психиатр поинтересовался отношениями пациентки с мужем и для решения проблем посоветовал завести любовника, так как секс — это такая же потребность, как питье и еда. В конце визита доктора попросил у Мари разрешения ее обнять, и она, чувствуя себя после приема как выжатый лимон, согласилась. ”Когда я отстранилась, левой рукой он сильно ”прошелся” по моей левой груди. Я обомлела. Я только и смогла вымолвить, что это уже слишком, на что он ответил: да?”

По словам Мехилане, он дотронулся до груди Мари лишь пальцем, а не всей рукой. ”Она сама вела себя немного вызывающе. Одежда была, какая была. И я пальцем дотронулся до ее груди. Я хотел таким образом привлечь внимание к тому, как она выглядит”. Свое поведение Мехилане объясняет излишней эмоциональностью.

”И еще. Под конец визита он открыл ящик и дал мне половинчатую упаковку антидепрессантов. Восемь таблеток. Они не были в оригинальной коробке, у них не было аннотации. Меня не оповестили о побочных эффектах”, — добавила Мари. По объяснению Мехилане, фармацевтические компании часто предоставляют ему пробники, что позволяет пациенту попробовать лекарство, не тратя свои деньги. По словам доктора, о незаконности сего действа ему неизвестно.

По словам руководителя клиники Елены Пыльдсам, несмотря на то, что она видела в интернете некоторые отзывы, ни одной жалобы на Мехилане им не поступало. ”Во избежание недоразумений я попросила не записывать к нему на примем женщин”, — сказала она и добавила, что ценит его как профессионала.

В своем комментарии изданию Мехилане отметил, что академическая история болезни состоит из нескольких подвидов: соматического, неврологического, психического статусов, а также статуса близких отношений (в том числе сексуальной жизни). Врачебное интервью состоит из вопросов, касающихся всех этих граней, и никто не может оценивать целесообразность задаваемых врачом вопросов, в том числе сам пациент. ”Конечно, важно, как спрашивать. И тут я ошибся. Я не спросил так, чтобы это не задело пациента, чтобы он не стал трактовать это неправильно. Недостаточно объяснил значение вопроса”, — сказал он.

”Я всегда был психиатром, для которого самым важным является пациент. На курсах повышения квалификации я часто говорил, что если это принесет пациенту пользу, то, образно говоря, надо встать перед ним на колени. Пациент — король, его желания первостепенны, и в сотрудничестве с врачом необходимо найти оптимальное решение. Для этого необходимо создать доверительные отношения врач-пациент, что в данном случае не удалось. В данном случае это является моей профессиональной ошибкой”, — признал Мехилане, однако отметил, что, по его мнению, в сравнении с другими он умеет лучше задавать вопросы и распоряжаться полученными ответами.

В минувшую среду Мари подала в полицию и Министерство социальных дел заявление о ненадлежащем назначении лекарств.