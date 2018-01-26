26.01.2018, 15:40

”Он общался только с телефоном!” Экс-советник Рыйваса вспоминает работу с ним как самое скучное время в своей жизни

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rus.delfi.ee
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”Он общался только с телефоном!” Экс-советник Рыйваса вспоминает работу с ним как самое скучное время в своей жизни
Kollaaž: vasakul Arumäe (foto: Heiki Rebane), paremal Rõivas (foto: Madis Veltman)

Экономический аналитик Рута Арумяэ вспоминает работу советником премьер-министра Таави Рыйваса как самое скучное время своей жизни. По ее словам, Рыйвас общался только со своим телефоном, пишет Äripäev.

"Таави Рыйвас общался со своими советниками в основном только на утренних собраниях”, — сказала Арумяэ.

”Обычно утреннее собрание представляло собой обзор прессы — что важного пишут о премьер-министре. Иного контакта с премьером советникам было найти непросто”.

Женщина говорит, что Рыйвас не общался ни с кем из советников и даже не смотрел на них.

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