”Он общался только с телефоном!” Экс-советник Рыйваса вспоминает работу с ним как самое скучное время в своей жизни

Экономический аналитик Рута Арумяэ вспоминает работу советником премьер-министра Таави Рыйваса как самое скучное время своей жизни. По ее словам, Рыйвас общался только со своим телефоном, пишет Äripäev.

"Таави Рыйвас общался со своими советниками в основном только на утренних собраниях”, — сказала Арумяэ.

”Обычно утреннее собрание представляло собой обзор прессы — что важного пишут о премьер-министре. Иного контакта с премьером советникам было найти непросто”.

Женщина говорит, что Рыйвас не общался ни с кем из советников и даже не смотрел на них.