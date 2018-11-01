ОЛПЭ возглавил Мстислав Русаков, который весной собирается посетить Крым

На состоявшемся 31 октября 2018 года заседании правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) был избран новый председатель правления. Им стал юрист-правозащитник Мстислав Русаков.
Как отмечается в пресс-релизе партии, Русаков зарекомендовал себя как активный участник общественной и политической жизни Эстонии. Новому председателю предстоит возглавить правление в период подготовки к съезду и в канун предстоящих парламентских выборов 2019 года.
Правление ОЛПЭ освободило от должности председателя правления и члена правления партии Валева Калда по личным обстоятельствам на основании его заявления. Правление выразило благодарность своему предыдущему председателю за его многолетнюю и плодотворную работу в качестве руководителя партии.
Между тем, как пишут "Известия", предстоящей весной Русаков собирается посетить Крым.
Действующие политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из стран Балтии приедут на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в апреле следующего года. Делегация посетит полуостров впервые с 2014-го. Об этом ”Известиям” рассказал сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.
Мстислав Русаков уверен, что между Эстонией и Россией должны поддерживаться добрососедские отношения.
"Политика санкций, которую применил Евросоюз в отношении России, нас никак не устраивает. Мы выступаем за отмену ограничений и взаимовыгодные отношения. На форуме будет много бизнесменов и политиков, с которыми, надеемся, удастся наладить контакты. Поэтому в Ялту поедут представители нашей партии", — подытожил политик.