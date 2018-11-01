ОЛПЭ возглавил Мстислав Русаков, который весной собирается посетить Крым

Как отмечается в пресс-релизе партии, Русаков зарекомендовал себя как активный участник общественной и политической жизни Эстонии. Новому председателю предстоит возглавить правление в период подготовки к съезду и в канун предстоящих парламентских выборов 2019 года.

Правление ОЛПЭ освободило от должности председателя правления и члена правления партии Валева Калда по личным обстоятельствам на основании его заявления. Правление выразило благодарность своему предыдущему председателю за его многолетнюю и плодотворную работу в качестве руководителя партии.

Между тем, как пишут "Известия", предстоящей весной Русаков собирается посетить Крым.

Действующие политики, эксперты, бизнесмены и общественные деятели из стран Балтии приедут на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который пройдет в апреле следующего года. Делегация посетит полуостров впервые с 2014-го. Об этом ”Известиям” рассказал сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

Мстислав Русаков уверен, что между Эстонией и Россией должны поддерживаться добрососедские отношения.