ОЛПЭ создает новую программу партии

28 мая 2017 в Таллине в малом зале Национальной библиотеки прошла конференция Объединённой левой Партии Эстонии на тему ”Левая политика в Эстонии: реальность и перспектива”, значится в пресс-релизе.

В качестве докладчиков выступили Игорь Розенфельд, Тийт Тоомсалу, Геннадий Верещагин и Рафик Григорян. Игорь Розенфель и Геннадий Верещагин осветили историю вопроса. Тийт Тоомсалу рассказал о левом мировоззрении. Рафик Григорян провёл различия между левыми и правыми ценностями.

По итогам конференции была принята резолюция, которая ляжет в основу новой программы Объединённой левой партии Эстонии.

”Эстония, как одна из стран членов Евросоюза и участница зоны евро,

находится в состоянии полного контроля в области экономики, финансов,

политики и безопасности со стороны бюрократических управленческих структур Евросоюза и НАТО. Развивающийся экономический и политический кризис в Европейском сообществе оказывает непосредственное влияние и на Эстонию. За 25 лет управления государством правыми партиями, общество так и не стало социальным” — значится в резолюции.

ОЛПЭ считает необходимым прекращение государственной политики выталкивания представителей русского и русскоговорящего сообщества из многих сфер общественной жизни и создания гомогенного эстонского гражданского общества.

”Объединённая левая партия Эстонии выступает за равноправие и против приоритета одной нации над другими, особенно в регионах с преимущественно русским населением, а также предоставления гражданства Эстонии всем постоянным жителям страны” — также написано в документе.

ОЛПЭ видит возможные пути выхода из сложившегося положения в следующем:

- В усилении роли государства в экономике страны, национализация

стратегически важных отраслей экономики;

- В расширении ответственности государства в общественном секторе

(бесплатная медицина, образование, пенсионное обеспечение);

- В ступенчатом прогрессивном подоходном налоге, в налогообложении

социальным налогом дивидендов;

- В отмене налогообложения на пенсии и другие социальные выплаты;

- В повышении необлагаемого налогом минимума до 800 евро в месяц;

- В повышении минимальной оплаты труда до 850 евро в месяц;

- В снижении акцизов на топливо и электроэнергию, в государственном

регулировании акцизной политики;

- В поддержке государством кооперативного и фермерского сельского хозяйства;

- В поддержке государством промышленности и создания индустриальных

производств;

- В строительстве современного муниципального жилья и удовлетворение

потребности в жилье молодых семей;

- В период обострения международной напряженности Объединенная левая партия Эстонии выступает против размещения на территории Эстонии иностранных войск.