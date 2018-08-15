ОЛПЭ против строительства восточной границы: эти немалые деньги можно было бы потратить на рост пенсий

"Это абсолютно нецелесообразная трата огромных бюджетных денег. Сотни миллионов евро планируется выделить на забор, эффективность которого с точки зрения обороны и безопасности очень сомнительна. Всем очевидно, что такой забор может в лучшем случае помочь от мелких нарушителей", — пишет партия.

"Гораздо эффективнее и дешевле налаживать добрососедские отношения со своим соседом, а не выстраивать стены и заборы (как в прямом, так и переносном смысле). Например, постоянное поддакивание и нежелание принимать самостоятельные решения в вопросах антироссийских санкций уже нанесли серьезный удар по сельскохозяйственному сектору", — считают левые.

По оценке ОЛПЭ, годовая экономия бюджета при грамотной внутренней и внешней политике могла бы составить от 500 миллионов до 1 миллиарда евро: "Эти немалые деньги можно было бы потратить на рост пенсий (около 25-30%), финансирование медицины и сокращение очередей в больницах, на рост родительских пособий и пособий молодым семьям".

"Если же учесть потерянные страной после 2007 года деньги от транзита, то можно говорить о том, что в результате практически безраздельного правления правых партий уровень жизни в стране значительно ниже того, который мог бы быть на данный момент. До сих пор правым партиям удавалось все ошибки списывать за счет раскручивания т.н. ”русского вопроса” и, соответственно, расширения этнического раскола в обществе", — пишет партия.