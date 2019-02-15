15.02.2019, 17:30

ОЛПЭ пожертвовали в четвертом квартале 2018 года 50 евро

 (3)
rus.delfi.ee
EST
EÜVP
EÜVPFoto: repro, erakonnad

Объединенная левая партия Эстонии только в феврале представила отчет за четвертый квартал 2018 года в Комиссию по надзору за финансированием партий. У партии один спонсор, который пожертвовал ей 50 евро. Больше денег в партийную казну не поступало, сообщает rus.err.ee.

Для сравнения, в первом квартале партия получила 150 евро, во втором квартале — 1460 евро, а в третьем квартале — 640 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 14 действующих партий.

Читайте также: