ОЛПЭ пожертвовали в четвертом квартале 2018 года 50 евро

Объединенная левая партия Эстонии только в феврале представила отчет за четвертый квартал 2018 года в Комиссию по надзору за финансированием партий. У партии один спонсор, который пожертвовал ей 50 евро. Больше денег в партийную казну не поступало, сообщает rus.err.ee.
Для сравнения, в первом квартале партия получила 150 евро, во втором квартале — 1460 евро, а в третьем квартале — 640 евро.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии зарегистрировано 14 действующих партий.