ОЛПЭ пожертвовали в четвертом квартале 2018 года 50 евро

rus.delfi.ee EST

EÜVP Foto: repro, erakonnad

Объединенная левая партия Эстонии только в феврале представила отчет за четвертый квартал 2018 года в Комиссию по надзору за финансированием партий. У партии один спонсор, который пожертвовал ей 50 евро. Больше денег в партийную казну не поступало, сообщает rus.err.ee.