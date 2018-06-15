15.06.2018, 11:10

ОЛПЭ: надо ликвидировать саму Языковую инспекцию, а не увеличивать штрафы

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rus.delfi.ee
EST
ОЛПЭ: надо ликвидировать саму Языковую инспекцию, а не увеличивать штрафы
Foto: Karli Saul

Объединенная левая партия Эстонии (ОЛПЭ) считает, что идея законопроекта по десятикратному увеличению штрафа за незнание эстонского языка является очередной циничной провокацией правых партий, сообщает партия.

"Это очередная попытка на пустом месте привлечь к себе внимание, намеренно раздувая тему ”незнания эстонского языка”. Всем хорошо известно, что правые партии десятилетиями находились у руководства страной и многое могли бы сделать (если хотели бы) в этой сфере, например, для разработки эффективных методик преподавания языка. Ничего кроме сомнительных программ ”погружения”, приводящих к потере национальной идентичности и ассимиляции русских детей предложено не было. Преподавание же эстонского языка для взрослых практически не финансировалось. Большинство русских людей вынуждены были выкладывать за обучение свои собственные деньги. При этом широко использовались (и используются) всякие карательные меры в виде штрафов Языковой инспекции. Это происходит, несмотря на рекомендации международных органов прекратить репрессивную политику в стимулировании изучения эстонского языка", — пишет ОЛПЭ.

ОЛПЭ заявляет, что партия выступает за ликвидацию Языковой инспекции "как карательного и дискриминационного института".

"Такой организации в цивилизованном государстве не должно быть в принципе. Не должно быть и штрафов за незнание языка, т.к. это дискриминация по национальному признаку и недопустимое вмешательство государства в сферу частных и коммерческих отношений", — утверждает ОЛПЭ.

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