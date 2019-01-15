Оливер Няэс ходатайствует о возврате Сависаару сотен тысяч евро

Согласно заявлению Няэса, Сависаару следует вернуть отобранные в ходе обыска на принадлежащем ему хуторе Хундисильма 188 000 евро и 300 000 крон или 19 173 евро.

Одновременно с этим, Няэс ходатайствует о выплате его подзащитному компенсации за недополученную зарплату как мэру Таллинна в связи с уголовным разбирательством и компенсации его судебных расходов, то есть 228 995,74 евро.

В декабре прошлого года Государственный суд Эстонии постановил закрыть уголовное дело против бывшего председателя Центристской партии, экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

В Госсуде согласились с тем, что существует высокий риск того, что участие Сависаара в уголовном процессе может привести к серьезным проблемам со здоровьем или смерти обвиняемого.