Ольга Иванова заявила о возможном визите в Эстонию депутатов Госдумы

В российской Госдуме планируют визит парламентариев в Эстонию, он может состояться уже через 2 месяца, заявила зампредседателя эстонско-российской группы Рийгикогу Ольга Иванова, передает rus.err.ee.

Главной целью визита, если он состоится, станет обсуждение ратификации пограничного договора, передают в понедельник, 5 февраля, утренние новости ETV+.

Поездка станет ответным визитом - в 2015 году в Москве побывали эстонские парламентарии, в том числе сама Иванова, Виктория Ладынская и председатель группы Игорь Грязин, который и передал тогда российским коллегам приглашение.

Сам Грязин скептично отнесся к информации о приезде российских парламентариев, заявив, что за последнее время визит переносился неоднократно.

О готовящемся визите Ольге Ивановой сообщил депутат Госдумы, координатор парламентской группы по связям с эстонским парламентом Даниил Бессарабов, с которым Иванова встретилась в конце декабря в стенах Государственной думы в ходе неофициальной поездки.