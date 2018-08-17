17.08.2018, 16:27

Ольга Иванова выходит из правления Центристской партии

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rus.delfi.ee
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Olga Ivanova
Olga IvanovaFoto: Madis Veltman

Ольга Иванова подала заявление руководству Центристской партии о выходе из состава правления организации, по всей видимости, Иванова выйдет и из фракции центристов в Рийгикогу, передает rus.err.ee.

В интервью ERR Иванова подтвердила, что она подала заявление о выходе из правления партии. "Таким образом будет покончено с такой странной ситуацией, когда я вхожу в правление партии, не будучи членом партии", — пояснила Иванова.

Она сказала, что сейчас рассматривает вопрос о подаче заявления и о выходе из фракции Центристской партии в Рийгикогу.

По словам Ивановой, выйти из правления партии ее побудило происходящее в Нарвском горсобрании. "Я рассматривала разные варианты, но из-за этой несправедливости, которая сейчас происходит в отношении членов Нарвского горсобрания, я поняла, что больше не хочу быть членом правления Центристской партии, а также членом парламентской фракции", — сказала она.

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